Помидоры на зиму теперь заготавливаю только так: получаются очень вкусными и пикантными — без уксуса и лимонной кислоты
21:52, 20 июл 2025
Хотим представить вам рецепт консервации томатов, не требующий добавления уксуса или лимонной кислоты. Этот способ позволяет сохранить насыщенный вкус овощей.
Ингредиенты для трехлитровой банки включают:
— 1,5 кг томатов
— 1 болгарский перец
— 3 веточки укропа
— 3 дольки чеснока
— 1,5 л кипятка
— 1 ст. л. соли с горкой
— 4 ст. л. сахара
Процесс приготовления начинается с тщательной стерилизации тары. Рекомендуется использовать раствор уксусной кислоты для обработки банки и крышки.
Далее следует уложить на дно банки ароматические добавки — чеснок и укроп. Томаты необходимо наколоть в области плодоножки для предотвращения растрескивания. Перец также подготавливается путем удаления плодоножки и прокалывания. Овощи укладываются слоями, чередуясь с зеленью.
Заливка производится в два этапа. Сначала овощи заливаются кипятком на 15 минут для прогрева. Затем готовится маринад из воды, соли и сахара, которым заполняется банка. После закатывания крышкой банку рекомендуется перевернуть и оставить до полного остывания, что может занять несколько дней.
Читайте также:Свеклу заготавливаю только так — улетает вмиг, на зиму и 30 банок не хватает: идеально для салатов, супов и в качестве гарнира — не рецепт, а клад