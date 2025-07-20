Помидоры на зиму теперь заготавливаю только так: получаются очень вкусными и пикантными — без уксуса и лимонной кислоты

21:52, 20 июл 2025

Хотим представить вам рецепт консервации томатов, не требующий добавления уксуса или лимонной кислоты. Этот способ позволяет сохранить насыщенный вкус овощей.

Ингредиенты для трехлитровой банки включают:

— 1,5 кг томатов

— 1 болгарский перец

— 3 веточки укропа

— 3 дольки чеснока

— 1,5 л кипятка

— 1 ст. л. соли с горкой

— 4 ст. л. сахара

Процесс приготовления начинается с тщательной стерилизации тары. Рекомендуется использовать раствор уксусной кислоты для обработки банки и крышки.

Далее следует уложить на дно банки ароматические добавки — чеснок и укроп. Томаты необходимо наколоть в области плодоножки для предотвращения растрескивания. Перец также подготавливается путем удаления плодоножки и прокалывания. Овощи укладываются слоями, чередуясь с зеленью.

Заливка производится в два этапа. Сначала овощи заливаются кипятком на 15 минут для прогрева. Затем готовится маринад из воды, соли и сахара, которым заполняется банка. После закатывания крышкой банку рекомендуется перевернуть и оставить до полного остывания, что может занять несколько дней.

Автор: Вадим Рудаков