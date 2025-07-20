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Помидоры на зиму теперь заготавливаю только так: получаются очень вкусными и пикантными — без уксуса и лимонной кислоты

Помидоры на зиму теперь заготавливаю только так: получаются очень вкусными и пикантными — без уксуса и лимонной кислоты

21:52, 20 июл 2025

Хотим представить вам рецепт консервации томатов, не требующий добавления уксуса или лимонной кислоты. Этот способ позволяет сохранить насыщенный вкус овощей.

Ингредиенты для трехлитровой банки включают:
— 1,5 кг томатов
— 1 болгарский перец
— 3 веточки укропа
— 3 дольки чеснока
— 1,5 л кипятка
— 1 ст. л. соли с горкой
— 4 ст. л. сахара

Процесс приготовления начинается с тщательной стерилизации тары. Рекомендуется использовать раствор уксусной кислоты для обработки банки и крышки.

Далее следует уложить на дно банки ароматические добавки — чеснок и укроп. Томаты необходимо наколоть в области плодоножки для предотвращения растрескивания. Перец также подготавливается путем удаления плодоножки и прокалывания. Овощи укладываются слоями, чередуясь с зеленью.

Заливка производится в два этапа. Сначала овощи заливаются кипятком на 15 минут для прогрева. Затем готовится маринад из воды, соли и сахара, которым заполняется банка. После закатывания крышкой банку рекомендуется перевернуть и оставить до полного остывания, что может занять несколько дней.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: рецепты
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