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1 ложка — и малина засыплет крупными сладкими ягодами: урожай придется собирать мешками — раскрыта мощная июльская подкормка

1 ложка — и малина засыплет крупными сладкими ягодами: урожай придется собирать мешками — раскрыта мощная июльская подкормка

20:52, 20 июл 2025

Малина — одна из самых популярных и любимых ягод. Эксперты в области агрономии делятся ценными советами, как добиться обильного плодоношения и получить крупные, сочные ягоды.

Агроном Ксения Давыдова утверждает, что июль — критический период для малины, когда растения особенно нуждаются в питательных веществах. В это время кусты цветут и формируют ягоды, поэтому им необходимы калий и фосфор в достаточном количестве.

Давыдова рекомендует использовать монофосфат калия для подкормки малины. Этот препарат обеспечивает растения необходимыми элементами и стимулирует развитие плодов. Для приготовления питательного раствора достаточно растворить одну столовую ложку монофосфата калия в десяти литрах воды.

При внесении удобрения важно соблюдать правильную технологию. Эксперт подчеркивает необходимость предварительного увлажнения почвы. Сначала нужно хорошо пролить грунт обычной водой, и только после этого вносить питательный раствор. Такой подход предотвращает возможные ожоги корневой системы и обеспечивает лучшее усвоение питательных веществ.

Однако уход за малиной не ограничивается только подкормками. В июле садоводам следует уделить особое внимание молодым посадкам. Давыдова предупреждает о возможных проблемах с вирусными заболеваниями, которые могут переноситься тлей. Если побеги выглядят тонкими, с недоразвитыми листьями, это может быть признаком заражения. В таком случае необходимо принять решительные меры — выкопать и сжечь пораженные кусты, чтобы предотвратить распространение болезни.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: малина советы
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