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Муравьев истребляю только так: Результат через 24 часа, эффективность 100% - старый дедовский способ

Муравьев истребляю только так: Результат через 24 часа, эффективность 100% - старый дедовский способ

13:21, 20 июл 2025

Садоводы-любители часто сталкиваются с проблемой нашествия муравьев, которые, хотя и не наносят прямого вреда растениям, способствуют распространению тли — настоящего бедствия для огородных культур. Специалист в области агрономии Ксения Давыдова поделилась простым, но действенным методом борьбы с этими насекомыми.

Предложенный рецепт основан на природной тяге муравьев к сладкому. Для приготовления приманки потребуется:

— Борная кислота (0,5 ч. л.)
— Сухие дрожжи (1 ч. л.)
— Любое варенье (125 мл)

Компоненты необходимо тщательно смешать до однородной консистенции. Полученную смесь следует нанести тонким слоем на плоские поверхности, например, ненужные тарелки или пластиковые крышки. Расположите приманки в местах наибольшей активности муравьев.

Насекомые, привлеченные сладким запахом, быстро обнаружат угощение и передадут его в муравейник, включая матку. В результате, уже через сутки популяция муравьев на участке значительно сократится или исчезнет полностью.

Важно отметить, что муравьи играют важную роль в экосистеме сада. Они улучшают структуру почвы, участвуют в переработке органических остатков и даже опыляют некоторые растения. Поэтому к борьбе с ними следует прибегать только в случае явного вреда для садовых культур.

Хитрые дачники с муравьями борются только так: вредители исчезают после первой обработки — и тля вместе с ними

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Автор: Алия Карачурина
Теги: муравьи советы
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