Муравьев истребляю только так: Результат через 24 часа, эффективность 100% - старый дедовский способ
13:21, 20 июл 2025
Садоводы-любители часто сталкиваются с проблемой нашествия муравьев, которые, хотя и не наносят прямого вреда растениям, способствуют распространению тли — настоящего бедствия для огородных культур. Специалист в области агрономии Ксения Давыдова поделилась простым, но действенным методом борьбы с этими насекомыми.
Предложенный рецепт основан на природной тяге муравьев к сладкому. Для приготовления приманки потребуется:
— Борная кислота (0,5 ч. л.)
— Сухие дрожжи (1 ч. л.)
— Любое варенье (125 мл)
Компоненты необходимо тщательно смешать до однородной консистенции. Полученную смесь следует нанести тонким слоем на плоские поверхности, например, ненужные тарелки или пластиковые крышки. Расположите приманки в местах наибольшей активности муравьев.
Насекомые, привлеченные сладким запахом, быстро обнаружат угощение и передадут его в муравейник, включая матку. В результате, уже через сутки популяция муравьев на участке значительно сократится или исчезнет полностью.
Важно отметить, что муравьи играют важную роль в экосистеме сада. Они улучшают структуру почвы, участвуют в переработке органических остатков и даже опыляют некоторые растения. Поэтому к борьбе с ними следует прибегать только в случае явного вреда для садовых культур.
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