2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать коробами — самая эффективная подкормка в период плодоношения

12:30, 21 июл 2025

Перец — фаворит многих огородников, завоевавший популярность благодаря своим питательным свойствам и универсальности в кулинарии. Хотя эта культура не требует чрезмерного внимания, июль — ключевой месяц для формирования будущего урожая.

Специалист по агрономии из Тимирязевской академии Ксения Давыдова делится рекомендациями по уходу за перцами в середине лета. Основной акцент делается на правильном питании растений для обеспечения обильного плодоношения.

Первым шагом является стимуляция цветения. Для этого рекомендуется использовать раствор борной кислоты, которым обрабатывают растения в прохладное время суток — рано утром или поздно вечером.

После этого наступает черед основного удобрения. Оптимальным выбором в этот период вегетации становится древесная зола — природный источник калия и фосфора, необходимых для формирования плодов и накопления в них сахаров.

Приготовление питательного раствора не составит труда: литр золы настаивают в 10 литрах воды в течение суток. Полученным средством поливают перцы еженедельно, расходуя около двух литров на каждое растение.

Автор: Алия Карачурина