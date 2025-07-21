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2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать коробами — самая эффективная подкормка в период плодоношения

2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать коробами — самая эффективная подкормка в период плодоношения

12:30, 21 июл 2025

Перец — фаворит многих огородников, завоевавший популярность благодаря своим питательным свойствам и универсальности в кулинарии. Хотя эта культура не требует чрезмерного внимания, июль — ключевой месяц для формирования будущего урожая.

Специалист по агрономии из Тимирязевской академии Ксения Давыдова делится рекомендациями по уходу за перцами в середине лета. Основной акцент делается на правильном питании растений для обеспечения обильного плодоношения.

Первым шагом является стимуляция цветения. Для этого рекомендуется использовать раствор борной кислоты, которым обрабатывают растения в прохладное время суток — рано утром или поздно вечером.

После этого наступает черед основного удобрения. Оптимальным выбором в этот период вегетации становится древесная зола — природный источник калия и фосфора, необходимых для формирования плодов и накопления в них сахаров.

Приготовление питательного раствора не составит труда: литр золы настаивают в 10 литрах воды в течение суток. Полученным средством поливают перцы еженедельно, расходуя около двух литров на каждое растение.

Простая подкормка из двух стаканов: как получить обильный урожай перца без особых затрат

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Простая подкормка из двух стаканов: как получить обильный урожай перца без особых затрат
Автор: Алия Карачурина
Теги: перцы советы
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