Эти кабачки — просто вкусовая «бомба»: Готовим их каждый июль вёдрами — и всё равно никогда не хватает

11:40, 21 июл 2025

В период сбора урожая многие хозяйки занимаются консервированием овощей. Одним из популярных рецептов является заготовка кабачков с морковью и луком. Этот простой в приготовлении деликатес может стать отличным дополнением к зимнему столу.

Ингредиенты:

— 500 г кабачков

— 2 моркови

— 2 луковицы

— 3 зубчика чеснока

— 2 чайные ложки соли

— 1 столовая ложка сахара

— 2 столовые ложки 9% уксуса

— 70 мл растительного масла

Процесс приготовления начинается с подготовки овощей. Их следует тщательно вымыть и очистить от кожуры. Кабачки и морковь нарезаются тонкой соломкой, для чего можно использовать специальную терку или устройство для нарезки овощей «по-корейски».

Подготовленные овощи помещаются в кастрюлю вместе с нарезанным кольцами луком. К смеси добавляются растительное масло, уксус и измельченный чеснок. После тщательного перемешивания овощная масса оставляется на два часа для маринования.

По истечении времени маринования смесь еще раз перемешивается и ставится на огонь. После закипания овощи варятся в течение двух минут. Горячую заготовку раскладывают по стерилизованным банкам, которые затем герметично закрываются крышками. Для лучшего сохранения тепла банки укутывают и оставляют до полного остывания.

Эта овощная закуска может служить как самостоятельным блюдом, так и гарниром к отварному картофелю.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen