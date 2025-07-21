Эти кабачки — просто вкусовая «бомба»: Готовим их каждый июль вёдрами — и всё равно никогда не хватает
11:40, 21 июл 2025
В период сбора урожая многие хозяйки занимаются консервированием овощей. Одним из популярных рецептов является заготовка кабачков с морковью и луком. Этот простой в приготовлении деликатес может стать отличным дополнением к зимнему столу.
Ингредиенты:
— 500 г кабачков
— 2 моркови
— 2 луковицы
— 3 зубчика чеснока
— 2 чайные ложки соли
— 1 столовая ложка сахара
— 2 столовые ложки 9% уксуса
— 70 мл растительного масла
Процесс приготовления начинается с подготовки овощей. Их следует тщательно вымыть и очистить от кожуры. Кабачки и морковь нарезаются тонкой соломкой, для чего можно использовать специальную терку или устройство для нарезки овощей «по-корейски».
Подготовленные овощи помещаются в кастрюлю вместе с нарезанным кольцами луком. К смеси добавляются растительное масло, уксус и измельченный чеснок. После тщательного перемешивания овощная масса оставляется на два часа для маринования.
По истечении времени маринования смесь еще раз перемешивается и ставится на огонь. После закипания овощи варятся в течение двух минут. Горячую заготовку раскладывают по стерилизованным банкам, которые затем герметично закрываются крышками. Для лучшего сохранения тепла банки укутывают и оставляют до полного остывания.
Эта овощная закуска может служить как самостоятельным блюдом, так и гарниром к отварному картофелю.
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