Необычный способ стерилизации банок — никакого кипячения: трачу 2 секунды — выигрываю несколько часов

22:16, 22 июл 2025

Традиционно считалось, что стерилизация стеклянной тары — обязательный шаг, требующий кипячения или обработки паром. Однако недавно в сети появилась информация о более простом и безопасном способе.

Автор популярного телеграм-канала «Современные лайфхаки» представил метод, который быстро завоевал признание среди опытных хозяек. Этот способ не требует использования кипятка или пара, что значительно снижает риск получения ожогов — проблемы, с которой часто сталкиваются при традиционных методах стерилизации.

Суть нового метода заключается в использовании обычного столового уксуса. Процесс начинается с тщательного мытья банок водой с применением чистящего средства. Затем в каждую банку наливают 2-3 столовые ложки 9-процентного уксуса. Важно равномерно распределить уксус по всей внутренней поверхности банки, для чего емкость закрывают крышкой и энергично встряхивают.

Этот метод привлекает своей простотой и эффективностью. Уксусная кислота обладает сильными антибактериальными свойствами, что позволяет уничтожить большинство микроорганизмов на поверхности стекла. Таким образом, достигается главная цель стерилизации — создание чистой среды для хранения продуктов.

Автор: Вадим Рудаков