Опытные дачники убирают лук только так: луковицы становятся вкуснее, сочнее, ароматнее и хранятся дольше — агроном раскрыл 3 важных правила
19:31, 22 июл 2025
Сбор лука — важный этап для садоводов, требующий внимания к деталям. Опытный агроном поделился ключевыми рекомендациями, которые помогут получить качественный урожай и обеспечить его длительное хранение.
Признаками зрелости лука служат пожелтевшие листья, полегшие стебли и размягченная шейка луковицы. Выбор сухого и солнечного дня для сбора — обязательное условие.
Процесс уборки требует аккуратности. Луковицы следует осторожно извлекать из почвы, сохраняя стебли. Последующая сушка должна проходить в хорошо проветриваемом помещении, например, на веранде или чердаке.
Заключительный этап — обрезка ботвы — производится после полного высыхания. К этому моменту питательные вещества из листьев переходят в луковицы, улучшая их вкусовые качества и увеличивая срок хранения.
Для максимального продления срока хранения рекомендуется раскладывать лук в один слой, периодически переворачивая. Следует избегать механических повреждений луковиц и регулярно проводить проверку на наличие признаков порчи, своевременно удаляя испорченные экземпляры.
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