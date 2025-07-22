Распространенные удобрения, которые могут навредить вашим помидорам и оставить вас без урожая.

15:09, 22 июл 2025

В период формирования и созревания плодов томатов некоторые распространенные удобрения могут оказать негативное влияние на урожай. Многие огородники не осведомлены об этом факте, что приводит к снижению продуктивности и ухудшению вкусовых качеств помидоров.

Специалисты рекомендуют воздержаться от использования органических удобрений на данном этапе. Высокое содержание азота в этих подкормках способствует активному росту листвы, а не плодоношению, что может отрицательно сказаться на урожайности и вкусе томатов.

Нашатырный спирт также не рекомендуется применять для подкормки томатов. Содержащийся в нем азот в амидной форме может вызвать ожог корневой системы растений. Эта форма азота, получаемая промышленным путем, не является естественной для растений.

Популярные народные средства, такие как настои крапивы, зеленые удобрения и дрожжевые подкормки, целесообразно использовать только на ранних стадиях развития томатов. В период плодоношения их применение может быть неэффективным.

Следует также ограничить использование раствора марганцовки. При высокой концентрации это вещество способно вызвать ожоги растений и привести к избытку марганца в почве, что негативно влияет на урожайность.

Автор: Алия Карачурина