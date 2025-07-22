Свежий укроп и петрушку едим круглый год: вот как сохранить зелень на зиму максимально полезной и красивой — без сушки, заморозки и соли
11:49, 22 июл 2025
В кулинарном мире появился новый способ сохранения ароматных трав, который может изменить традиционные подходы к заготовке зелени на зиму. Этот метод позволяет поддерживать свежесть укропа и петрушки в течение длительного периода, не прибегая к общеизвестным техникам сушки или заморозки.
Процесс консервации достаточно прост и требует минимум ингредиентов. Для приготовления необходимо взять по полкилограмма укропа и петрушки, а также растительное масло. Технология заключается в тщательной подготовке зелени: её моют, высушивают и измельчают. Затем травы помещают в небольшие емкости объемом 200 мл, не утрамбовывая, и заливают маслом до полного покрытия.
Ключевым моментом в этом методе является удаление воздушных пузырьков, что способствует лучшей сохранности продукта. После этого банки герметично закрываются и отправляются на хранение в холодильник.
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