От таких яблочек не откажется никто: варенье не варю, а режу на дольки и закатываю в банки — пальчики оближешь
11:46, 24 июл 2025
Яблоки — не только вкусный, но и полезный фрукт, который можно употреблять ежедневно. Он широко используется в кулинарии, придавая блюдам неповторимый вкус и аромат.
Предлагаем вашему вниманию рецепт яблок в сиропе — отличная альтернатива традиционным вареньям и джемам. Для приготовления вам понадобится:
— 600 г яблок
— 500 мл воды
— 6 столовых ложек сахара
— 1 палочка корицы
— ½ чайной ложки лимонной кислоты
Процесс приготовления несложен:
1. Подготовьте яблоки: помойте, удалите сердцевину и нарежьте крупными дольками.
2. Приготовьте сахарный сироп.
3. В стерилизованную банку поместите кусочек корицы и заполните яблоками. Добавьте лимонную кислоту.
4. Залейте горячим сиропом и стерилизуйте 5-7 минут.
5. Закатайте крышками, переверните и оставьте остывать.
Интересно отметить, что корица не только придает блюду пикантный вкус, но и обладает полезными свойствами. Она богата витаминами и эфирными маслами, способствует укреплению иммунитета и оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, содержащийся в корице полифенол помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает работу пищеварительной системы.
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