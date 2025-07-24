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От таких яблочек не откажется никто: варенье не варю, а режу на дольки и закатываю в банки — пальчики оближешь

От таких яблочек не откажется никто: варенье не варю, а режу на дольки и закатываю в банки — пальчики оближешь

11:46, 24 июл 2025

Яблоки — не только вкусный, но и полезный фрукт, который можно употреблять ежедневно. Он широко используется в кулинарии, придавая блюдам неповторимый вкус и аромат.

Предлагаем вашему вниманию рецепт яблок в сиропе — отличная альтернатива традиционным вареньям и джемам. Для приготовления вам понадобится:

— 600 г яблок
— 500 мл воды
— 6 столовых ложек сахара
— 1 палочка корицы
— ½ чайной ложки лимонной кислоты

Процесс приготовления несложен:

1. Подготовьте яблоки: помойте, удалите сердцевину и нарежьте крупными дольками.
2. Приготовьте сахарный сироп.
3. В стерилизованную банку поместите кусочек корицы и заполните яблоками. Добавьте лимонную кислоту.
4. Залейте горячим сиропом и стерилизуйте 5-7 минут.
5. Закатайте крышками, переверните и оставьте остывать.

Интересно отметить, что корица не только придает блюду пикантный вкус, но и обладает полезными свойствами. Она богата витаминами и эфирными маслами, способствует укреплению иммунитета и оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, содержащийся в корице полифенол помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает работу пищеварительной системы.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: яблоки рецепты
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