От таких яблочек не откажется никто: варенье не варю, а режу на дольки и закатываю в банки — пальчики оближешь

11:46, 24 июл 2025

Яблоки — не только вкусный, но и полезный фрукт, который можно употреблять ежедневно. Он широко используется в кулинарии, придавая блюдам неповторимый вкус и аромат.

Предлагаем вашему вниманию рецепт яблок в сиропе — отличная альтернатива традиционным вареньям и джемам. Для приготовления вам понадобится:

— 600 г яблок

— 500 мл воды

— 6 столовых ложек сахара

— 1 палочка корицы

— ½ чайной ложки лимонной кислоты

Процесс приготовления несложен:

1. Подготовьте яблоки: помойте, удалите сердцевину и нарежьте крупными дольками.

2. Приготовьте сахарный сироп.

3. В стерилизованную банку поместите кусочек корицы и заполните яблоками. Добавьте лимонную кислоту.

4. Залейте горячим сиропом и стерилизуйте 5-7 минут.

5. Закатайте крышками, переверните и оставьте остывать.

Интересно отметить, что корица не только придает блюду пикантный вкус, но и обладает полезными свойствами. Она богата витаминами и эфирными маслами, способствует укреплению иммунитета и оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, содержащийся в корице полифенол помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает работу пищеварительной системы.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen