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Ошибок точно не совершите: определить срок сбора урожая лука возможно только так — забудьте всё, что знали о культуре прежде

Ошибок точно не совершите: определить срок сбора урожая лука возможно только так — забудьте всё, что знали о культуре прежде

13:08, 25 июл 2025

Выбор правильного момента для уборки лука — важный аспект садоводства, который часто вызывает затруднения у огородников. Вопреки распространенному мнению, не существует универсальной даты сбора урожая, так как погодные условия могут существенно варьироваться от сезона к сезону. Однако есть ряд признаков, которые помогут определить готовность лука к уборке.

Опытный садовод Виктория Радзевская делится своими наблюдениями. По ее словам, основными индикаторами зрелости лука являются:

1. Пожелтение и высыхание листьев, особенно нижних.
2. Размягчение стебля у основания, что приводит к полеганию пера.
3. Около 80% растений на грядке должны лечь.
4. Выход верхней части луковицы на поверхность почвы.
5. Истончение и подсыхание внешней шелухи.

Интересный метод предлагает Радзевская для точного определения времени сбора: она рекомендует оставить несколько стрелок на растениях. При полном созревании эти стрелки лопнут, сигнализируя о готовности всего урожая.

Соблюдение этих рекомендаций позволит собрать качественный урожай, отличающийся не только превосходным вкусом, но и длительным сроком хранения.

После сбора урожая важно правильно подготовить лук к хранению. Следует очистить луковицы от грязи и обрезать корни, удалить листья и сухие оболочки, оставив только здоровые луковицы. Важно: не мойте лук перед сушкой во избежание попадания влаги на поверхность, что может спровоцировать порчу.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лук советы
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