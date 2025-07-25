Ошибок точно не совершите: определить срок сбора урожая лука возможно только так — забудьте всё, что знали о культуре прежде

13:08, 25 июл 2025

Выбор правильного момента для уборки лука — важный аспект садоводства, который часто вызывает затруднения у огородников. Вопреки распространенному мнению, не существует универсальной даты сбора урожая, так как погодные условия могут существенно варьироваться от сезона к сезону. Однако есть ряд признаков, которые помогут определить готовность лука к уборке.

Опытный садовод Виктория Радзевская делится своими наблюдениями. По ее словам, основными индикаторами зрелости лука являются:

1. Пожелтение и высыхание листьев, особенно нижних.

2. Размягчение стебля у основания, что приводит к полеганию пера.

3. Около 80% растений на грядке должны лечь.

4. Выход верхней части луковицы на поверхность почвы.

5. Истончение и подсыхание внешней шелухи.

Интересный метод предлагает Радзевская для точного определения времени сбора: она рекомендует оставить несколько стрелок на растениях. При полном созревании эти стрелки лопнут, сигнализируя о готовности всего урожая.

Соблюдение этих рекомендаций позволит собрать качественный урожай, отличающийся не только превосходным вкусом, но и длительным сроком хранения.

После сбора урожая важно правильно подготовить лук к хранению. Следует очистить луковицы от грязи и обрезать корни, удалить листья и сухие оболочки, оставив только здоровые луковицы. Важно: не мойте лук перед сушкой во избежание попадания влаги на поверхность, что может спровоцировать порчу.

Автор: Алия Карачурина