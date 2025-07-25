Это вкуснейшее холодное варенье заготавливаю каждый год: варить ничего не придется, ягоды сохранят все витамины на 100% — домашние сметут его за 1 минуту

11:01, 25 июл 2025

С приходом ягодного сезона многие задумываются о том, как сберечь вкус и пользу любимых плодов. Традиционное варенье, хоть и вкусное, часто теряет значительную часть витаминов при термообработке. Однако существует способ приготовления, позволяющий максимально сохранить полезные свойства ягод — холодное варенье.

Для приготовления этого десерта вам понадобится всего два ингредиента: килограмм ягод (например, клубники или красной смородины) и такое же количество сахара.

Начните с тщательной подготовки ягод: удалите стебельки или веточки, промойте плоды и дайте им обсохнуть. Затем измельчите ягоды с помощью мясорубки или соковыжималки. Полученную массу необходимо процедить, чтобы удалить излишки мякоти и семена.

Следующий этап — соединение ягодного пюре с сахаром. Оставьте смесь на три часа, чтобы сахар полностью растворился и образовалось желе. Готовый продукт разложите по стерильным банкам и закройте пластиковыми крышками.

Хранить такое варенье рекомендуется в прохладном месте — холодильнике или погребе — не более трех месяцев. Для придания десерту особой изюминки можно экспериментировать с добавками: щепотка корицы, несколько капель ванильного экстракта или цедра цитрусовых способны создать неповторимый вкусовой букет.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen