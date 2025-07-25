Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Это вкуснейшее холодное варенье заготавливаю каждый год: варить ничего не придется, ягоды сохранят все витамины на 100% — домашние сметут его за 1 минуту

Это вкуснейшее холодное варенье заготавливаю каждый год: варить ничего не придется, ягоды сохранят все витамины на 100% — домашние сметут его за 1 минуту

11:01, 25 июл 2025

С приходом ягодного сезона многие задумываются о том, как сберечь вкус и пользу любимых плодов. Традиционное варенье, хоть и вкусное, часто теряет значительную часть витаминов при термообработке. Однако существует способ приготовления, позволяющий максимально сохранить полезные свойства ягод — холодное варенье.

Для приготовления этого десерта вам понадобится всего два ингредиента: килограмм ягод (например, клубники или красной смородины) и такое же количество сахара.

Начните с тщательной подготовки ягод: удалите стебельки или веточки, промойте плоды и дайте им обсохнуть. Затем измельчите ягоды с помощью мясорубки или соковыжималки. Полученную массу необходимо процедить, чтобы удалить излишки мякоти и семена.

Следующий этап — соединение ягодного пюре с сахаром. Оставьте смесь на три часа, чтобы сахар полностью растворился и образовалось желе. Готовый продукт разложите по стерильным банкам и закройте пластиковыми крышками.

Хранить такое варенье рекомендуется в прохладном месте — холодильнике или погребе — не более трех месяцев. Для придания десерту особой изюминки можно экспериментировать с добавками: щепотка корицы, несколько капель ванильного экстракта или цедра цитрусовых способны создать неповторимый вкусовой букет.

Это варенье закатываем в июле по 40 банок: Ни одной не остаётся уже к Новому году — Вишня и секретный ингредиент

Читайте также:

Это варенье закатываем в июле по 40 банок: Ни одной не остаётся уже к Новому году — Вишня и секретный ингредиент
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: рецепты варенье
Читайте также

Никакого сахара: Этот клубничный компот можно пить даже на диете — всего 2 ингредиента и 15 минут
Сад и огород
Никакого сахара: Этот клубничный компот можно пить даже на диете — всего 2 ингредиента и 15 минут
Это варенье закатываем в июле по 40 банок: Ни одной не остаётся уже к Новому году — Вишня и секретный ингредиент
Сад и огород
Это варенье закатываем в июле по 40 банок: Ни одной не остаётся уже к Новому году — Вишня и секретный ингредиент
Этот клубничный джем варю каждое лето по 20 банок: и все равно не хватает на зиму — настоящая вкуснятина
Сад и огород
Этот клубничный джем варю каждое лето по 20 банок: и все равно не хватает на зиму — настоящая вкуснятина
Проверьте заготовки: эксперты рассказали, какое варенье может стать опасным для здоровья и как этого избежать
Это интересно
Проверьте заготовки: эксперты рассказали, какое варенье может стать опасным для здоровья и как этого избежать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен