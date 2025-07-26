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Без стерилизации, уксуса и аспирина: Огурцы консервирую только так — понадобится 15 минут и немного лимонки

Без стерилизации, уксуса и аспирина: Огурцы консервирую только так — понадобится 15 минут и немного лимонки

14:04, 26 июл 2025

Ищете способ законсервировать огурцы без использования уксуса и консервантов? Предлагаем вам рецепт натуральных маринованных огурцов, которые сохраняют свежесть, хруст и полезные свойства.

Для приготовления маринада на трехлитровую емкость потребуется:
— 2 столовые ложки соли
— 5 столовых ложек сахара
— 1,5 чайной ложки лимонной кислоты

Процесс консервации:

1. Подготовьте банку, выложив на дно ароматные травы и специи: листья хрена, укроп, чеснок, черный перец и лавровый лист.

2. Заполните банку предварительно обработанными огурцами.

3. Дважды залейте овощи кипятком, выдерживая по 10-15 минут и сливая воду после каждого раза.

4. Приготовьте маринад, добавив в кипящую воду соль, сахар и лимонную кислоту.

5. Залейте огурцы горячим маринадом и герметично закройте банку.

6. Дайте консервации остыть естественным путем, укутав емкость теплым покрывалом.

Этот метод позволяет сохранить натуральный вкус и текстуру огурцов, делая их безопасными для употребления даже детьми.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: rutube
Теги: огурцы рецепты
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