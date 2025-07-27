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Декабрист будет цвести трижды в год волнами: проведите эту процедуру и не узнаете свой цветок — раскроете его невероятный потенциал

Декабрист будет цвести трижды в год волнами: проведите эту процедуру и не узнаете свой цветок — раскроете его невероятный потенциал

21:16, 27 июл 2025

Декабрист может радовать хозяев яркими бутонами не единожды за сезон. Ключ к этому — грамотный уход и своевременная прищипка растения.

Опытный цветовод Ксения Цветкова делится своими наработками по уходу за этим популярным комнатным растением. По ее словам, после завершения цветения и периода покоя следует осторожно удалить лишние сегменты, оставив лишь 4-5 штук. Это стимулирует рост новых побегов и обеспечивает обильное цветение.

Для подготовки к цветению Ксения рекомендует с середины осени разместить растение в прохладном месте с ограниченным освещением, например, на балконе. Такие условия служат природным сигналом к началу цветения.

Однако бывают случаи, когда декабрист отказывается цвести даже после правильной обрезки. Причины могут быть разными:

1. Избыток солнечного света: декабрист предпочитает полутень.
2. Недостаточный возраст растения: цветение обычно начинается после двух лет.
3. Нехватка питательных веществ: эксперт советует за месяц до похолодания начать регулярные подкормки минеральными удобрениями каждые 10 дней.

Ксения подчеркивает, что для успешного цветения декабристу необходимы два ключевых фактора: сокращение светового дня и снижение температуры до +14°C.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: цветы декабрист советы
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