Ни один витамин не покинет урожай: эксперт раскрыла 3 правильных способа сохранить фрукты и ягоды в домашних условиях

12:20, 27 июл 2025

В свете недавних случаев ботулизма в России, вопрос правильного хранения сезонного урожая приобрел особую актуальность. Традиционные методы консервации, как оказалось, не всегда гарантируют безопасность продуктов. Специалист по гастроэнтерологии Екатерина Кашух поделилась рекомендациями по оптимальному сохранению плодов и ягод на зимний период.

По словам эксперта, привычные домашние заготовки в виде варенья, компотов и джемов имеют ряд недостатков. Несмотря на приятный вкус, эти продукты теряют значительную часть витаминов при термообработке. Кроме того, высокое содержание сахара в них может привести к набору веса и проблемам с зубами.

Альтернативными методами сохранения фруктов и ягод, позволяющими максимально сберечь их полезные свойства, являются заморозка, сушка и консервация в собственном соку. При этом важно соблюдать правила гигиены: тщательно мыть и сортировать плоды, стерилизовать тару. Любые признаки порчи консервированных продуктов, такие как помутнение, изменение цвета или вздутие банки, являются сигналом к тому, что употреблять их нельзя.

Заморозка признается одним из наиболее эффективных способов сохранения урожая. Оптимальным вариантом является использование морозильной камеры с функцией быстрой заморозки при температуре ниже -25°C. При отсутствии такой возможности, плоды можно замораживать при стандартной температуре около -18°C, предварительно разложив их на плоской поверхности. Замороженные продукты сохраняют свои свойства в течение 6-12 месяцев.

Для заморозки рекомендуется выбирать неперезрелые, крепкие ягоды и фрукты. Их следует очистить, промыть прохладной водой и высушить на бумажных полотенцах. Фрукты можно нарезать небольшими кусочками. Для удобства использования в кулинарии плоды можно превратить в пюре перед заморозкой.

Консервация в собственном соку — еще один способ сохранения урожая. Для этого подготовленные ягоды укладывают в небольшие банки и нагревают на водяной бане до выделения сока. По мере уменьшения объема добавляют свежие плоды. Затем банки закрывают и пастеризуют.

Сушка — традиционный метод, подходящий для широкого спектра фруктов и ягод. Ее можно осуществлять в духовке при минимальной температуре, в специальных дегидраторах или на солнце. Хотя при сушке теряется часть питательных веществ, в продуктах сохраняется достаточное количество полезных компонентов.

Каждый из описанных методов имеет свои преимущества, позволяя сохранить урожай с минимальными потерями полезных свойств и без риска для здоровья. Выбор конкретного способа зависит от индивидуальных предпочтений и технических возможностей.

Автор: Алия Карачурина