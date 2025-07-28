Толстянка будет мощной, как баобаб: регулярно кормите ее этим овощным отваром — выпустит миллион листьев и соцветий
11:27, 28 июл 2025
Среди комнатных растений особое место занимает толстянка, известная многим как «денежное дерево». Ее округлые листья, напоминающие монеты, породили поверье о способности этого растения привлекать финансовое благополучие.
Хотя толстянка считается неприхотливой, для пышного роста ей требуется правильный уход. Эксперт по агрономии из Тимирязевской академии поделилась эффективным способом стимуляции роста новых побегов и цветоносов у этого популярного суккулента.
Согласно рекомендациям специалиста, оптимальным удобрением для толстянки служат отвары овощей, в частности картофеля или свеклы. Эти природные подкормки богаты крахмалом, калием, магнием и фосфором — элементами, необходимыми для здорового развития растения.
Процесс удобрения прост: достаточно остудить воду после варки овощей и использовать ее для полива. Преимущество этого метода заключается в отсутствии строгих ограничений по частоте применения, что позволяет подкармливать растение в любое время года.
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