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Толстянка будет мощной, как баобаб: регулярно кормите ее этим овощным отваром — выпустит миллион листьев и соцветий

Толстянка будет мощной, как баобаб: регулярно кормите ее этим овощным отваром — выпустит миллион листьев и соцветий

11:27, 28 июл 2025

Среди комнатных растений особое место занимает толстянка, известная многим как «денежное дерево». Ее округлые листья, напоминающие монеты, породили поверье о способности этого растения привлекать финансовое благополучие.

Хотя толстянка считается неприхотливой, для пышного роста ей требуется правильный уход. Эксперт по агрономии из Тимирязевской академии поделилась эффективным способом стимуляции роста новых побегов и цветоносов у этого популярного суккулента.

Согласно рекомендациям специалиста, оптимальным удобрением для толстянки служат отвары овощей, в частности картофеля или свеклы. Эти природные подкормки богаты крахмалом, калием, магнием и фосфором — элементами, необходимыми для здорового развития растения.

Процесс удобрения прост: достаточно остудить воду после варки овощей и использовать ее для полива. Преимущество этого метода заключается в отсутствии строгих ограничений по частоте применения, что позволяет подкармливать растение в любое время года.

Денежное дерево станет крепким как баобаб: необычный способ выращивания – подкормка из собственных листьев

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Денежное дерево станет крепким как баобаб: необычный способ выращивания – подкормка из собственных листьев
Автор: Алия Карачурина
Теги: цветы толстянка денежное дерево советы
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