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Опытные хозяйки заготавливают соленые огурцы только так: получается настолько вкусно, что и 50 банок не хватает на зиму — не рецепт, а сокровище

Опытные хозяйки заготавливают соленые огурцы только так: получается настолько вкусно, что и 50 банок не хватает на зиму — не рецепт, а сокровище

10:55, 28 июл 2025

В преддверии сезона заготовок многие хозяйки задумываются о сохранении летнего урожая. Особое место среди домашних консервов занимают соленые огурцы — незаменимая закуска к любому столу. Предлагаем вашему вниманию проверенный рецепт, который позволит создать идеальный баланс вкуса и текстуры.

Ингредиенты для трехлитровой банки:
• 2 кг свежих огурцов
• 20 г острого перца
• 5 зонтиков укропа
• 5 горошин черного перца
• 10 зубчиков чеснока
• 1 лист хрена
• По 5 листьев черной смородины и вишни
• 1,5 л воды
• 80 г каменной соли

Процесс приготовления начинается с подготовки огурцов. Их следует вымочить в холодной воде полтора часа, после чего удалить кончики со стороны плодоножки. Затем в стерилизованную банку укладываются листья смородины и вишни, добавляется измельченный острый перец и черный перец горошком.

Огурцы плотно укладываются в банку, чередуясь с зонтиками укропа и дольками чеснока. Сверху засыпается соль и заливается вода. Завершающим штрихом служит лист хрена, который выступает в роли природного консерванта, предотвращая появление плесени.

Банка закрывается пластиковой крышкой и отправляется на хранение в прохладное место — холодильник или погреб. Процесс ферментации длится около трех недель, после чего огурцы готовы к употреблению.

Этот метод консервирования позволяет сохранить хрустящую текстуру огурцов и создать богатый, насыщенный вкус. Полученные соленья прекрасно дополнят любой стол как самостоятельное блюдо или станут отличным ингредиентом для салатов и супов.

При правильном хранении такие огурцы сохраняют свои вкусовые качества на протяжении длительного времени, позволяя наслаждаться летним вкусом даже в холодное время года.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы рецепты
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