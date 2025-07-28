Соседка по даче в недоумении за мной наблюдает: обрезаю кусты смородины каждый сезон «под ноль» — урожай собираю бочками

10:26, 28 июл 2025

Черная смородина — ягода неприхотливая, но чтобы получить по-настоящему богатый урожай, стоит прислушаться к советам опытного агронома Ксении Давыдовой. Правильный уход и несколько хитростей помогут вашей смородине раскрыть весь свой потенциал.

Специалист подчеркивает важность обрезки для повышения урожайности смородины. Наиболее активно ветви растут в первые три года жизни, а пик урожайности приходится на четырехлетние ветви. Агроном рекомендует формировать кусты, сочетая ветви разного возраста. Пятилетние кусты стоит обрезать «под ноль», оставляя всего 1-2 веточки на побегах. Это стимулирует рост новых, мощных ветвей, увеличивает размер ягод и упрощает уход за кустом.

Интересный метод, который используют многие садоводы, — полив смородины горячей водой. Лейку держат на расстоянии не менее метра, чтобы вода успела немного остыть, прежде чем достигнет растения. Такой «горячий душ» помогает бороться с вредителями и болезнями, не прибегая к химическим препаратам.

Не только ягоды, но и листья черной смородины обладают ценными свойствами. Они богаты фитонцидами, дубильными и эфирными веществами, оказывают жаропонижающее и противовоспалительное действие. А содержание витамина С в ягодах черной и красной смородины в три раза превышает его количество в апельсинах и лимонах!

Среди садоводов распространено мнение, что посадка куста смородины под наклоном стимулирует пробуждение почек по всей длине побегов. Это позволяет выбрать самые сильные нулевые побеги для формирования будущего куста. Стоит ли применять этот метод на практике — решать вам, но попробовать, безусловно, интересно.

Автор: Алия Карачурина