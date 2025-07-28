За этот джем из малины похвалите себя зимой: получается густым и ароматным — затратите на всё 10 минут
10:07, 28 июл 2025
Сегодня мы расскажем о рецепте густого малинового джема, который не только сохранит аромат лета, но и станет отличным дополнением к чаепитию или ингредиентом для выпечки.
Для создания этого лакомства вам понадобится всего три компонента: килограмм свежей малины, 500-600 граммов сахара и 10 граммов агар-агара.
Начните с измельчения ягод с сахаром при помощи блендера. Затем отделите небольшую часть смеси и соедините ее с агар-агаром. Основную массу доведите до кипения и проварите 5 минут, удаляя образующуюся пену. После этого добавьте предварительно разведенный водой агар-агар и продолжайте варку еще 5 минут, не забывая помешивать.
Горячий джем разливают по стерилизованным банкам и плотно закрывают. Важно помнить, что консистенция джема станет густой только после полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получается примерно литр готового продукта.
Этот джем универсален в использовании: его можно намазывать на хлеб, добавлять в выпечку или просто есть ложкой. Хранить его рекомендуется при комнатной температуре.
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