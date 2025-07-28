Ботву помидоров не выбрасываю: Пускаю её в дело в конце июля — Кидаю в огород — и уезжаю с дачи, результат заставит охнуть

09:46, 28 июл 2025

С приближением конца июля садоводы начинают готовиться к сбору спелых томатов. Традиционно перед сбором урожая производится удаление листвы, что способствует лучшему созреванию плодов под воздействием солнечных лучей.

Специалисты в области садоводства предлагают рациональный метод утилизации томатной ботвы, который может принести пользу вашему участку. Этот способ заслуживает внимания и применения.

Важно отметить, что перед использованием листья необходимо тщательно проверить на наличие признаков заболеваний. Листья с пятнами могут быть инфицированы фитофторозом, что при попадании в почву может негативно сказаться на здоровье других растений.

Для создания удобрения рекомендуется разложить ботву на солнечном месте на 3-4 дня. Затем её следует сжечь, а полученную золу внести в почву.

Зола от томатной ботвы обладает более высокой питательной ценностью по сравнению с обычной древесной золой. Она содержит все питательные вещества, которые томаты получали в виде подкормки в течение сезона.

При осенней перекопке огорода зола, внесенная в почву, обогатит её полезными элементами. Это положительно скажется на урожайности в следующем сезоне.

Автор: Алия Карачурина