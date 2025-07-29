Не только выкопать: Вот как подготовить чеснок к хранению в июле — пролежит до нового сезона без грамма плесени

13:58, 29 июл 2025

С приближением конца июля наступает важный период для огородников — сбор урожая чеснока. Однако простого извлечения луковиц из земли недостаточно для обеспечения их длительного хранения. Чтобы наслаждаться свежим чесноком на протяжении всей зимы, необходимо соблюсти ряд правил при его обработке после сбора.

Специалисты в области садоводства рекомендуют следующий алгоритм действий:

1. Проветривание: Разместите собранные головки чеснока на открытом воздухе, обязательно защитив их от возможных осадков с помощью навеса или тента.

2. Очистка: После первичного просушивания удалите с луковиц остатки почвы.

3. Окончательная сушка: Переместите чеснок в хорошо вентилируемое помещение, например, на чердак или веранду.

4. Обрезка: Приступайте к удалению стеблей и корней только после полного высыхания луковиц. Признаками готовности служат сухие «хвостики» и начинающая шелушиться внешняя оболочка.

Автор: Алия Карачурина