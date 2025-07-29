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Ягоды мелкие и кислые: названы 6 причин плохого урожая клубники — вот куда ни в коем случае её нельзя сажать

Ягоды мелкие и кислые: названы 6 причин плохого урожая клубники — вот куда ни в коем случае её нельзя сажать

10:07, 29 июл 2025

С завершением сезона сбора урожая клубники наступает благоприятный момент для обновления посадок этой популярной ягодной культуры. Эксперты рекомендуют приступить к делению кустов и их пересадке в течение следующих четырех недель. Это позволит молодым растениям успешно адаптироваться на новом месте до наступления холодов.

При выборе участка для клубники следует учитывать несколько ключевых факторов. Прежде всего, необходимо обеспечить достаточное количество солнечного света, избегая затененных зон. Важно также выбрать ровную поверхность, не допуская застоя воды, который может привести к заболеваниям корневой системы.

Размещение грядок требует особого внимания. Не рекомендуется располагать их вплотную к строениям, так как это может создать неравномерное распределение снежного покрова зимой. При планировании посадок стоит учитывать предыдущие культуры на данном участке. Оптимальным предшественником считается озимый чеснок, в то время как пасленовые могут нести риск общих заболеваний.

Соседство с другими растениями также играет важную роль. Специалисты советуют избегать близости малинника для предотвращения распространения вредителей. В вопросах удобрения почвы следует проявлять осторожность: использование свежего навоза может привести к чрезмерному развитию листвы в ущерб корневой системе.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника советы
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