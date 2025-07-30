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Еловые иглы со двора не выметаю: Делаю из них ядреный раствор — тля, клопы и другие вредители осыпаются с растений дождем

Еловые иглы со двора не выметаю: Делаю из них ядреный раствор — тля, клопы и другие вредители осыпаются с растений дождем

14:05, 30 июл 2025

Агроном Ксения Давыдова раскрыла секрет приготовления натурального инсектицида, способного защитить ваш сад от целого ряда вредителей. Главный ингредиент этого чудо-средства — обычные сосновые или еловые иголки, которые можно найти практически на любом дачном участке.

Для приготовления этого экологичного защитника растений вам понадобится всего три компонента: 2 кг хвойных иголок, 10 литров воды и 30 мл жидкого мыла. Иголки нужно залить водой в большой емкости и оставить настаиваться на 10 дней в темном месте, ежедневно перемешивая.

По истечении срока настой следует процедить, долить воду до первоначального объема и добавить жидкое мыло. Для тех, кто хочет получить особенно мощное средство, Давыдова рекомендует добавить щепотку красного перца — это сделает раствор настоящим кошмаром для вредителей.

Полученным составом нужно опрыскать овощные и плодовые культуры. Этот природный инсектицид эффективно борется с такими вредителями, как тля, медяница, клопы и блошки, обеспечивая надежную защиту вашего урожая.

Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем

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Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: советы
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