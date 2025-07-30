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Вздуются и взорвутся: Вот в чём отличие белых крышек от жёлтых — старые хозяйки этот вид не покупают

Вздуются и взорвутся: Вот в чём отличие белых крышек от жёлтых — старые хозяйки этот вид не покупают

11:19, 30 июл 2025

Сезон консервации в самом разгаре, и многие хозяйки задаются вопросом: какие крышки выбрать — желтые или белые? Существует распространенное мнение, что желтые крышки подходят исключительно для сладких заготовок, а соленья и маринады требуют исключительно белых. Якобы желтые крышки могут вздуться или даже взорваться при контакте с солью и уксусом. Так ли это на самом деле?

Эксперты канала «Эйфория» решили разобраться в этом вопросе и обратились за разъяснениями к специалисту, непосредственно работающему на производстве крышек для консервации. Оказалось, что опасения по поводу желтых крышек совершенно беспочвенны.

На самом деле, цвет крышки никак не влияет на сохранность заготовок и не провоцирует никаких реакций при контакте с солью или уксусом. Разница между желтыми и белыми крышками заключается исключительно в технологии производства: для их изготовления используются разные виды лака и разные температурные режимы сушки.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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