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Чеснок останется острым и хрустящим до 12 месяцев: вот как заготавливаю его в конце июля — быстро, просто и надёжно

Чеснок останется острым и хрустящим до 12 месяцев: вот как заготавливаю его в конце июля — быстро, просто и надёжно

09:51, 30 июл 2025

Любители кулинарии часто сталкиваются с проблемой хранения чеснока. Со временем эта пряность теряет свои характерные свойства: острота вкуса ослабевает, а хрустящая текстура исчезает. Традиционные методы консервации также не решают проблему, зачастую приводя к изменению вкусовых качеств и снижению питательной ценности продукта.

Однако существует способ сохранить чеснок в его первозданном виде на протяжении целого года. Этот метод позволяет поддерживать остроту и хрусткость чеснока, не прибегая к сложным процедурам.

Для приготовления консервированного чеснока по этому рецепту вам потребуется:

— 500-700 г чеснока
— 3 ст. л. яблочного уксуса
— 1 ч. л. соли
— 1 тонкий ломтик лимона
— Охлажденная кипяченая вода

1. Подготовьте чеснок, очистив его от внешней оболочки и разделив на отдельные зубчики.
2. Поместите подготовленный чеснок в чистую стеклянную банку.
3. Добавьте соль и яблочный уксус, затем залейте охлажденной кипяченой водой.
4. Положите сверху ломтик лимона.
5. Закройте банку крышкой и несколько раз встряхните для равномерного распределения ингредиентов.

После приготовления оставьте банку в прохладном месте на 10 дней. По истечении этого срока консервированный чеснок можно хранить при комнатной температуре.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: чеснок советы
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