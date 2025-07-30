Чеснок останется острым и хрустящим до 12 месяцев: вот как заготавливаю его в конце июля — быстро, просто и надёжно
09:51, 30 июл 2025
Любители кулинарии часто сталкиваются с проблемой хранения чеснока. Со временем эта пряность теряет свои характерные свойства: острота вкуса ослабевает, а хрустящая текстура исчезает. Традиционные методы консервации также не решают проблему, зачастую приводя к изменению вкусовых качеств и снижению питательной ценности продукта.
Однако существует способ сохранить чеснок в его первозданном виде на протяжении целого года. Этот метод позволяет поддерживать остроту и хрусткость чеснока, не прибегая к сложным процедурам.
Для приготовления консервированного чеснока по этому рецепту вам потребуется:
— 500-700 г чеснока
— 3 ст. л. яблочного уксуса
— 1 ч. л. соли
— 1 тонкий ломтик лимона
— Охлажденная кипяченая вода
1. Подготовьте чеснок, очистив его от внешней оболочки и разделив на отдельные зубчики.
2. Поместите подготовленный чеснок в чистую стеклянную банку.
3. Добавьте соль и яблочный уксус, затем залейте охлажденной кипяченой водой.
4. Положите сверху ломтик лимона.
5. Закройте банку крышкой и несколько раз встряхните для равномерного распределения ингредиентов.
После приготовления оставьте банку в прохладном месте на 10 дней. По истечении этого срока консервированный чеснок можно хранить при комнатной температуре.
Читайте также:Не только выкопать: Вот как подготовить чеснок к хранению в июле — пролежит до нового сезона без грамма плесени