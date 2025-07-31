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Свекла будет слаще меда: простой раствор для полива перед сбором урожая

Свекла будет слаще меда: простой раствор для полива перед сбором урожая

11:53, 31 июл 2025

Рекомендуется использовать раствор поваренной соли для полива свекольных грядок в конце июля. Для приготовления питательной смеси достаточно растворить одну столовую ложку соли в 10 литрах воды. Норма расхода составляет 5 литров на квадратный метр посадок.

Данный способ подкормки способствует активизации фотосинтеза и накоплению сахаров в корнеплодах, что положительно сказывается на вкусовых качествах свеклы. Однако важно соблюдать меру: чрезмерное использование соли может привести к нежелательным последствиям и даже погубить растения.

Стоит отметить, что свекла - не только вкусный, но и полезный овощ. Она благотворно влияет на работу пищеварительной системы, способствует очищению организма и нормализации обмена веществ.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: rutube
Теги: свекла советы
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