Свекла будет слаще меда: простой раствор для полива перед сбором урожая

11:53, 31 июл 2025

Рекомендуется использовать раствор поваренной соли для полива свекольных грядок в конце июля. Для приготовления питательной смеси достаточно растворить одну столовую ложку соли в 10 литрах воды. Норма расхода составляет 5 литров на квадратный метр посадок.

Данный способ подкормки способствует активизации фотосинтеза и накоплению сахаров в корнеплодах, что положительно сказывается на вкусовых качествах свеклы. Однако важно соблюдать меру: чрезмерное использование соли может привести к нежелательным последствиям и даже погубить растения.

Стоит отметить, что свекла - не только вкусный, но и полезный овощ. Она благотворно влияет на работу пищеварительной системы, способствует очищению организма и нормализации обмена веществ.

Автор: Алия Карачурина

Фото: rutube