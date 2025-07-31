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Избавляемся от горечи огурцов: советы эксперта и три простых шага

Избавляемся от горечи огурцов: советы эксперта и три простых шага

10:45, 31 июл 2025

Садоводы-любители нередко сталкиваются с неприятной проблемой - их любимые огурчики вдруг становятся горькими. Специалист по растениеводству Ксения Давыдова раскрыла секреты этого явления и поделилась советами по его предотвращению.

Главным виновником горечи является вещество под названием кукурбитацин. Интересно, что несмотря на его негативное влияние на вкус, оно обладает рядом полезных свойств, включая противоопухолевое и антимикробное действие.

Однако выработка кукурбитацина - это лишь следствие. Корень проблемы кроется в других факторах:

1. Температурный шок. Резкий контраст между жарой и холодной поливочной водой вызывает у растения стресс, провоцируя горький вкус. Решение простое - избегайте полива ледяной водой в знойные дни.

2. Недостаток питательных веществ. Правильно подобранные удобрения, соответствующие стадии роста огурцов и составу почвы, помогут справиться с этой проблемой.

3. Атака вредителей. В попытке защитить свои семена, огурец ухудшает вкус, чтобы отпугнуть незваных гостей. Для решения этой проблемы необходимо избавиться от вредителей на участке.


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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Imagen
Теги: огурцы советы
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