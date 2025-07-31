Необычная заготовка из кабачков: рецепт пикантной закуски, которая заставит попросить добавки
10:28, 31 июл 2025
С приходом августа садоводы и огородники радуются богатому урожаю кабачков. Этот сочный летний овощ не только вкусен сам по себе, но и открывает широкий простор для кулинарных экспериментов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом аппетитной закуски, которая не только разнообразит ваше летнее меню, но и позволит сохранить частичку лета на зиму.
Для приготовления вам понадобится:
- 2 кг свежих кабачков
- 600 г репчатого лука
- 600 г сладкого перца
- 1 кг спелых томатов
- 1 стакан растительного масла
- 0,5 стакана сахара
- 2 столовые ложки соли
- 0,5 стакана 9% уксуса
- 3 столовые ложки томатной пасты
Начните с нарезки овощей: кабачки и перец нарежьте соломкой, томаты разделите на дольки, а лук - на полукольца.
В глубоком сотейнике соедините масло, сахар, уксус, соль и томатную пасту. Доведите смесь до кипения, после чего добавьте нарезанные кабачки и тушите их в течение 10 минут.
Следующий этап - добавление остальных овощей. Сначала отправьте в сотейник лук, через 5 минут - сладкий перец, а еще через 5 минут - томаты. Продолжайте тушить овощную смесь еще 15 минут, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Это позволит всем ингредиентам равномерно пропитаться маринадом и раскрыть свой вкус.
Готовую закуску разложите по стерилизованным банкам. Закатайте их и переверните вверх дном до полного остывания. Для лучшего сохранения вкусовых качеств храните закуску в прохладном месте.
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