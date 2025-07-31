Безупречный союзник: эта трава поможет победить сорняки на грядках

08:58, 31 июл 2025

В арсенале каждого огородника есть традиционные методы борьбы с сорняками: прополка, мульчирование, сидераты. Но что, если природа сама предлагает нам эффективное оружие? Агроном Иван Русских раскрывает секрет использования золотарника канадского в качестве природного гербицида.

Золотарник канадский, несмотря на свою репутацию сорного растения, обладает уникальным свойством подавлять рост других сорняков. Этот эффект обусловлен наличием в стеблях и соцветиях золотарника особых веществ, действующих как гербициды. Именно поэтому вблизи этого растения не выживает ни один конкурент.

Применение золотарника в качестве природного гербицида не требует особых усилий. После сбора урожая грядки следует густо засыпать стеблями и соцветиями золотарника, не допуская созревания его семян. В таком виде золотарник оставляют до весны. В течение осени и зимы содержащиеся в нем вещества проникают в почву, вытесняя сорную растительность. Этот метод особенно эффективен против мокрицы и пырея.

Интересно, что золотарник канадский изначально выращивали в России как декоративное растение. Однако его способность к быстрому распространению привела к тому, что он стал считаться сорняком. Теперь же это растение может стать ценным союзником в борьбе за чистоту грядок.

Важно отметить, что использование золотарника канадского в качестве гербицида требует соблюдения определенных правил. Необходимо следить за тем, чтобы его семена не созрели и не попали в почву, иначе это может привести к нежелательному распространению растения. Кроме того, перед применением этого метода рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть особенности почвы и климата.

Автор: Алия Карачурина