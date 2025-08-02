7 важных шагов после сбора урожая смородины: в следующем сезоне ведрами будете собирать ягоды — начинайте уход в августе

12:18, 02 авг 2025

Специалист по садоводству Ирина Андреева делится рекомендациями по уходу за смородиной в конце лета. Прежде всего, необходимо провести санитарную обрезку: удалить поврежденные и низко расположенные ветви, а также укоротить молодые побеги. Это стимулирует рост новых веток, которые можно использовать для размножения или заготовки чая.

Важным этапом является осмотр куста на наличие поврежденных листьев и плодов. Их своевременное удаление предотвратит распространение болезней и вредителей. Рекомендуется также провести профилактическую обработку растения от паразитов, выбрав для этого пасмурный день.

Не стоит забывать о почве: рыхление и мульчирование помогут защитить корневую систему от промерзания. Осенний полив играет важную роль в формировании почек будущего урожая.

Стоит отметить, что смородина - не только вкусная, но и полезная ягода. Она богата витаминами, органическими кислотами и другими ценными веществами, что делает ее важным компонентом здорового питания.

Автор: Алия Карачурина