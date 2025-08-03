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Сажаем в августе, собираем в сентябре: Выгонка пера лука-севка за 3 недели — 4 секрета от агронома Давыдовой

Сажаем в августе, собираем в сентябре: Выгонка пера лука-севка за 3 недели — 4 секрета от агронома Давыдовой

21:04, 03 авг 2025

Многие садоводы не знают, что при своевременной посадке в начале августа можно получить дополнительный урожай лука-севка осенью. Зеленое перо достигает зрелости всего за 21 день. Эксперт в области агрономии Ксения Давыдова поделилась четырьмя ключевыми рекомендациями для успешного выращивания.

Подготовка почвы играет важную роль. При работе с глинистыми грунтами рекомендуется смешивание с торфом в пропорции 30 кг на квадратный метр. Для нейтрализации кислотности почвы эффективно внесение доломитовой муки — 50 кг на 100 квадратных метров.

Дезинфекция посадочного материала — важный этап. Перед посадкой севок следует выдержать 10-20 минут в разбавленном растворе перманганата калия.

Для ускорения прорастания рекомендуется слегка подрезать верхушки луковиц.

Основной вредитель севка — луковая муха. Простой, но действенный метод защиты — распределение обычной поваренной соли между рядами посадок.

Для получения высоких урожаев рекомендуются сорта: Кармен, Штутгартен Ризен, Стурон, Центурион, Румба и Шетана.

Ошибок точно не совершите: определить срок сбора урожая лука возможно только так — забудьте всё, что знали о культуре прежде

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Ошибок точно не совершите: определить срок сбора урожая лука возможно только так — забудьте всё, что знали о культуре прежде
Автор: Алия Карачурина
Теги: лук советы
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