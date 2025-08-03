Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Достаточно 1 ложки на 10 литров: Подкормите астры и хризантемы этим в августе — выпустят десятки новых бутонов

Достаточно 1 ложки на 10 литров: Подкормите астры и хризантемы этим в августе — выпустят десятки новых бутонов

16:26, 03 авг 2025

В конце лета садоводы часто сталкиваются с проблемой увядания астр и хризантем. Однако существует простой способ вернуть им былую красоту и продлить цветение. Специалист по растениеводству рекомендует использовать калийное удобрение для реанимации поникших цветов и стимуляции появления новых бутонов.

Рецепт подкормки прост: необходимо развести одну столовую ложку сульфата калия в десяти литрах тепловатой воды. Перед применением раствор следует настоять в течение 30 минут.

Процедура внесения удобрения включает несколько этапов. Сначала растения поливают обычной водой, затем вносят приготовленный раствор из расчета 500 мл на куст. Завершающим этапом является повторный полив чистой водой, что способствует лучшему проникновению питательных веществ к корням.

Результаты такой подкормки не заставят себя ждать. Уже на следующий день можно заметить, как цветы словно оживают, а спустя неделю наблюдается обильное образование новых бутонов.

Розы будут цвести так пышно, что сосед позеленеет от зависти: опытный агроном поделилась необычной схемой подкормки

Читайте также:

Розы будут цвести так пышно, что сосед позеленеет от зависти: опытный агроном поделилась необычной схемой подкормки
Автор: Семен Подгорный
Теги: цветы хризантемы советы
Читайте также

Свекла будет слаще меда: простой раствор для полива перед сбором урожая
Сад и огород
Свекла будет слаще меда: простой раствор для полива перед сбором урожая
Добавляем в лейку это и поливаем всё, что видим: идеальная подкормка для помидоров и огурцов найдена — культуры завалят урожаем
Сад и огород
Добавляем в лейку это и поливаем всё, что видим: идеальная подкормка для помидоров и огурцов найдена — культуры завалят урожаем
Розы будут цвести так пышно, что сосед позеленеет от зависти: опытный агроном поделилась необычной схемой подкормки
Это интересно
Розы будут цвести так пышно, что сосед позеленеет от зависти: опытный агроном поделилась необычной схемой подкормки
Чудо-подкормка для роз: 30 грамм этого удобрения - и ваш сад утонет в цветах
Это интересно
Чудо-подкормка для роз: 30 грамм этого удобрения - и ваш сад утонет в цветах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен