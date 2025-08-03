Достаточно 1 ложки на 10 литров: Подкормите астры и хризантемы этим в августе — выпустят десятки новых бутонов

16:26, 03 авг 2025

В конце лета садоводы часто сталкиваются с проблемой увядания астр и хризантем. Однако существует простой способ вернуть им былую красоту и продлить цветение. Специалист по растениеводству рекомендует использовать калийное удобрение для реанимации поникших цветов и стимуляции появления новых бутонов.

Рецепт подкормки прост: необходимо развести одну столовую ложку сульфата калия в десяти литрах тепловатой воды. Перед применением раствор следует настоять в течение 30 минут.

Процедура внесения удобрения включает несколько этапов. Сначала растения поливают обычной водой, затем вносят приготовленный раствор из расчета 500 мл на куст. Завершающим этапом является повторный полив чистой водой, что способствует лучшему проникновению питательных веществ к корням.

Результаты такой подкормки не заставят себя ждать. Уже на следующий день можно заметить, как цветы словно оживают, а спустя неделю наблюдается обильное образование новых бутонов.

Автор: Семен Подгорный