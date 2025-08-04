Паутинный клещ забудет про ваш участок: беру 2 проверенных средства и обрабатываю посадки — вредителя как не бывало

14:00, 04 авг 2025

Этот микроскопический вредитель способен нанести серьезный урон вашему саду или огороду, если вовремя не принять меры. Давайте разберемся, что представляет собой этот опасный враг и как с ним бороться.

Паутинный клещ — настоящий мастер маскировки. Он предпочитает селиться на нижней стороне листьев, где создает свою защитную крепость из тончайшей паутины. Отсюда он совершает свои разрушительные набеги, прокалывая клетки растений и высасывая из них жизненные соки. Этот вредитель не привередлив в выборе жертв — его рацион включает сотни видов растений, что делает его настоящим кошмаром для садоводов.

Как же распознать присутствие этого незваного гостя? Агроном Ксения Давыдова советует быть особенно внимательными в жаркую погоду, которая создает идеальные условия для размножения клещей. Если вы заметили мелкие желтые пятнышки на листьях или тонкую паутину, особенно на огурцах, розах или перцах — бейте тревогу!

Но не спешите хвататься за химикаты. На ранних стадиях заражения эффективны народные методы борьбы. Главная задача — лишить клещей возможности дышать. Для этого отлично подходят средства с сильными прилипающими свойствами. Например, можно приготовить концентрированный мыльный раствор: растворите 50 граммов жидкого мыла в 2 литрах воды. Еще один неожиданный, но действенный способ — использование нефильтрованного пива.

Важно помнить, что одноразовой обработки недостаточно. Опрыскивайте растения выбранным средством 3-4 раза с трехдневным интервалом. Не забывайте о тщательности: обрабатывайте не только листья, но и почву вокруг растений, а также стены теплицы. После каждой процедуры меняйте одежду, чтобы не разнести вредителей по участку.

Если же народные методы не справляются, или жара способствует быстрому размножению клещей, пришло время применить биопрепараты. «Фитоверм» и «Клещевит» — эффективные и безопасные для человека средства борьбы с паутинным клещом.

Автор: Алия Карачурина