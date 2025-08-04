Уникальная подкормка — и помидоры останавливаться не хотят: каждый день выдают по ведру плодов — урожайность продлится вечность

10:41, 04 авг 2025

Август — важный момент в развитии томатов. В этот период растения нуждаются в особом внимании и специальной подкормке. Эксперты рекомендуют сосредоточиться на минеральных удобрениях, временно отказавшись от органики. Именно такой подход обеспечит равномерное созревание плодов по всему кусту, включая верхушки.

Оптимальный состав удобрения для томатов включает в себя комплекс минеральных веществ. Для приготовления питательного раствора потребуется:

— 5 г кальциевой селитры

— 2,5 г монофосфата калия

— 7 г калиевой селитры

— 5 г сульфата магния

— 1 чайная ложка лимонной кислоты

Все компоненты растворяют в 10 литрах воды. Лимонная кислота играет важную роль в этой смеси, способствуя лучшему усвоению питательных веществ растениями.

Приготовленный раствор вносят непосредственно под корень томатов. На каждое растение рекомендуется использовать около литра подкормки. При необходимости объем раствора можно увеличить вдвое, чтобы обработать большее количество кустов.

Результаты применения такой подкормки не заставят себя долго ждать. Уже через несколько дней садоводы заметят ускорение процесса созревания томатов. Важно отметить, что эффективность данного метода не зависит от погодных условий или сортовых особенностей растений.

Интересно, что в августе риск развития вершинной гнили у томатов значительно снижается из-за спада жары. Это позволяет садоводам смело комбинировать кальциевые и калиевые подкормки без опасений навредить растениям.

Автор: Алия Карачурина