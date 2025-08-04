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Готовим эту жижу — и огурцам дан «зелёный свет»: урожайность возрастёт даже у «доходяг» — лучшее, что можно сделать в августе

Готовим эту жижу — и огурцам дан «зелёный свет»: урожайность возрастёт даже у «доходяг» — лучшее, что можно сделать в августе

09:56, 04 авг 2025

Эксперты в области садоводства предлагают простой, но действенный способ подкормки огурцов в августе.

Эти овощи, несмотря на свою неприхотливость, нуждаются в регулярном и сбалансированном питании. Причина кроется в особенностях их корневой системы, которая располагается близко к поверхности почвы. Это означает, что растения быстро истощают питательные вещества в верхнем слое грунта и нуждаются в дополнительной подкормке для поддержания здорового роста и плодоношения.

Специалисты рекомендуют использовать органическую подкормку, которая не только увеличит количество плодов, но и улучшит их вкусовые качества. Для приготовления этого чудо-средства понадобится всего несколько ингредиентов, которые найдутся на любом приусадебном участке.

Возьмите большое ведро и наполните его на треть крапивой. Добавьте 500 граммов навоза и залейте водой до краев. Накройте ведро крышкой и оставьте настаиваться на 12 дней. За это время смесь хорошо перебродит, насыщаясь полезными веществами.

Перед применением полученный концентрат необходимо разбавить водой в пропорции 1:10. Каждое растение огурца следует полить одним литром этого раствора, направляя жидкость под корень. Через несколько дней после внесения жидкой подкормки рекомендуется рассыпать по грядкам древесную золу и полить обычной водой.

Эффект от такой подкормки не заставит себя долго ждать. Огурцы отреагируют на питательный коктейль усиленным ростом и увеличением числа завязей. Кроме того, плоды станут более сочными и ароматными.

Стоит отметить универсальность этого органического удобрения. Его можно использовать не только для огурцов, но и для других овощных культур, таких как томаты и перец. Это делает подкормку особенно привлекательной для дачников, стремящихся оптимизировать уход за своим огородом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы подкормка советы
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