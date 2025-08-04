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Лук пролежит до нового урожая: секрет суздальских овощеводов — все дело в свечке и спичках

Лук пролежит до нового урожая: секрет суздальских овощеводов — все дело в свечке и спичках

09:29, 04 авг 2025

В конце лета, когда урожай лука собран, многие дачники и огородники сталкиваются с извечной проблемой: как обеспечить сохранность этого важного овоща до следующей весны? Этот вопрос особенно актуален в условиях непредсказуемой августовской погоды, когда затяжные дожди могут существенно снизить лежкость лука, несмотря на все усилия по его просушке и сортировке.

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, недавно поделилась интересным методом, который она узнала от опытных овощеводов Суздаля. Этот способ представляет собой современную адаптацию старинных техник хранения и обещает эффективно решить проблему преждевременной порчи лука.

В прошлом крестьяне сушили лук, раскладывая его на полках возле печей и регулярно переворачивая. Хотя этот метод по-прежнему эффективен, он не всегда доступен в современных условиях. Однако суздальские огородники нашли ему альтернативу, которая не требует специального оборудования и доступна каждому.

Новый метод удивительно прост: все, что нужно — это обычная свеча и спички. После того как лук собран и предварительно просушен, необходимо аккуратно прогреть донце каждой луковицы над пламенем свечи. Процесс продолжается до тех пор, пока корешки слегка не обуглятся. Этот простой прием значительно увеличивает срок хранения лука, предотвращая как появление гнили, так и преждевременное прорастание.

Важно отметить, что даже при использовании этого метода, правильные условия хранения остаются ключевым фактором долговечности лука. Специалисты рекомендуют хранить лук в картонных коробках, поместив их в сухое и темное место. Идеальными локациями для этого считаются чуланы или антресоли, где лук будет защищен от влаги и прямых солнечных лучей.

Ставлю коробку в секретное место — и гнили нет до весны: 5 правил хранения лука при комнатной температуре — обязательно сделайте так

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лук советы
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