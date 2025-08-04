Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Этот вкуснейший джем из крыжовника домашние сметают за 1 минуту: и 50 банок не хватает до весны — идеальная заготовка на зиму без варки

Этот вкуснейший джем из крыжовника домашние сметают за 1 минуту: и 50 банок не хватает до весны — идеальная заготовка на зиму без варки

08:59, 04 авг 2025

В кулинарном мире появился новый тренд — приготовление джема из крыжовника без термической обработки. Этот способ не только сохраняет максимум полезных веществ, но и позволяет получить десерт с неповторимым вкусом.

Для создания джема понадобится килограмм зеленого крыжовника, 300-500 граммов сахара (количество зависит от желаемой сладости) и два апельсина.

Начните с тщательного промывания ягод и их последующего измельчения. Для этого можно использовать блендер или мясорубку с крупной решеткой. Апельсины, предварительно обработанные кипятком, очищают от кожуры и косточек, затем также измельчают и добавляют к крыжовнику.

Ключевой момент в приготовлении — добавление сахара и его полное растворение в фруктовой массе. Готовую смесь распределяют по контейнерам, оставляя треть объема свободной, и отправляют в морозильную камеру.

Этот метод позволяет сохранить свежесть и аромат ингредиентов, что делает джем особенно привлекательным для гурманов. Десерт универсален в применении: его можно подавать к блинам, использовать как топпинг для мороженого или добавлять в каши.

Интересно, что джем можно использовать и как основу для освежающего напитка, просто разбавив его горячей водой. Такая многофункциональность делает этот продукт незаменимым в домашнем меню.


Никогда не выбрасывайте корки от арбуза: гости не поймут, из чего сделан необычный джем — нежность вкуса зашкаливает

Читайте также:

Никогда не выбрасывайте корки от арбуза: гости не поймут, из чего сделан необычный джем — нежность вкуса зашкаливает
Автор: Алия Карачурина
Теги: крыжовник джем рецепты
Читайте также

Мяту на зиму больше не сушу: делаю уникальную заготовку с сахаром — всего пять минут и зимой пью ароматный полезный чай
Это интересно
Мяту на зиму больше не сушу: делаю уникальную заготовку с сахаром — всего пять минут и зимой пью ароматный полезный чай
За этот джем из малины похвалите себя зимой: получается густым и ароматным — затратите на всё 10 минут
Сад и огород
За этот джем из малины похвалите себя зимой: получается густым и ароматным — затратите на всё 10 минут
Беру мяту и лимон: за 5 минут варю вкуснейший и освежающий компот-мохито из крыжовника — идеально в летнюю жару
Сад и огород
Беру мяту и лимон: за 5 минут варю вкуснейший и освежающий компот-мохито из крыжовника — идеально в летнюю жару
Этот клубничный джем варю каждое лето по 20 банок: и все равно не хватает на зиму — настоящая вкуснятина
Сад и огород
Этот клубничный джем варю каждое лето по 20 банок: и все равно не хватает на зиму — настоящая вкуснятина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен