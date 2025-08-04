Этот вкуснейший джем из крыжовника домашние сметают за 1 минуту: и 50 банок не хватает до весны — идеальная заготовка на зиму без варки

08:59, 04 авг 2025

В кулинарном мире появился новый тренд — приготовление джема из крыжовника без термической обработки. Этот способ не только сохраняет максимум полезных веществ, но и позволяет получить десерт с неповторимым вкусом.

Для создания джема понадобится килограмм зеленого крыжовника, 300-500 граммов сахара (количество зависит от желаемой сладости) и два апельсина.

Начните с тщательного промывания ягод и их последующего измельчения. Для этого можно использовать блендер или мясорубку с крупной решеткой. Апельсины, предварительно обработанные кипятком, очищают от кожуры и косточек, затем также измельчают и добавляют к крыжовнику.

Ключевой момент в приготовлении — добавление сахара и его полное растворение в фруктовой массе. Готовую смесь распределяют по контейнерам, оставляя треть объема свободной, и отправляют в морозильную камеру.

Этот метод позволяет сохранить свежесть и аромат ингредиентов, что делает джем особенно привлекательным для гурманов. Десерт универсален в применении: его можно подавать к блинам, использовать как топпинг для мороженого или добавлять в каши.

Интересно, что джем можно использовать и как основу для освежающего напитка, просто разбавив его горячей водой. Такая многофункциональность делает этот продукт незаменимым в домашнем меню.





Автор: Алия Карачурина