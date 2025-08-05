Сосед-агроном на пенсии закапывает в землю черствый хлеб: сначала пальцем у виска крутили, теперь завидуем — яблони ломятся от урожая

13:58, 05 авг 2025

Часто возникает проблема, когда многолетние плодоносящие яблони внезапно перестают давать урожай. Это явление озадачивает даже опытных садоводов, заставляя их искать инновационные решения для возвращения деревьям былой продуктивности. Основная причина такого упадка кроется в истощении ресурсов дерева, необходимых для формирования плодов.

Ксения Давыдова, агроном из Тимирязевской академии, предлагает эффективный способ решения этой проблемы, обещающий восстановить урожайность яблонь уже в следующем сезоне. Интересно, что этот метод не является новшеством — он широко применялся еще в советский период, когда органические удобрения были в приоритете у садоводов.

Ключевым элементом этого нетрадиционного подхода выступает обычный черный хлеб. Однако не свежая буханка, а именно заплесневелый и полностью зачерствевший продукт становится союзником садовода в борьбе за урожай. Процедура применения этого удобрения достаточно проста, но требует соблюдения определенных правил.

Техника заключается в закладке подготовленного хлеба в прикорневой зоне яблони. Важно соблюсти дистанцию не менее полуметра от ствола дерева. Количество используемого хлеба зависит от возраста яблони: молодому дереву достаточно одной буханки, в то время как для взрослого экземпляра рекомендуется использовать от трех до четырех буханок.

Для внесения этого необычного удобрения следует выкопать лунку глубиной около 30 сантиметров, поместить туда хлеб, засыпать землей и обильно полить. Оптимальное время для проведения этой процедуры — конец августа, когда дерево готовится к зимнему покою, или ранняя весна, до начала вегетационного периода.

Эффективность данного метода объясняется наличием на поверхности заплесневелого хлеба множества микроорганизмов. Вступая во взаимодействие с почвенной микрофлорой, они создают благоприятную среду для насыщения корневой системы яблони необходимыми питательными веществами. В результате этого симбиоза дерево получает мощный стимул к возобновлению плодоношения.

Автор: Алия Карачурина