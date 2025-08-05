Огурцы по-фински сметают подчистую — не хватает даже 30 банок: такую закатку не стыдно и гостям предложить — шикарный вкус
10:50, 05 авг 2025
Сегодня мы представляем вам универсальный рецепт маринованных огурцов, который покорит сердца даже самых искушенных гурманов.
Вам не придется искать экзотические специи или необычные добавки — все составляющие наверняка найдутся в вашей кухне. Даже если вы никогда раньше не занимались консервированием, этот рецепт станет отличным стартом для новичков в мире домашних заготовок.
Для приготовления вам понадобится:
— 3-4 килограмма свежих огурцов
— 3 литра воды
— 6 столовых ложек соли
— 400 граммов сахарного песка
— 350 миллилитров 9% столового уксуса
— 2 чайные ложки семян горчицы
Процесс приготовления начинается с подготовки огурцов. Тщательно вымойте их и обрежьте кончики с обеих сторон. Это не только улучшит внешний вид заготовки, но и поможет огурцам лучше пропитаться маринадом.
Следующий шаг — приготовление маринада. В большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус и семена горчицы. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, чтобы все ингредиенты хорошо растворились.
Пока маринад готовится, займитесь стерилизацией банок и крышек. Для указанного количества ингредиентов вам потребуется пять литровых банок. Стерилизацию можно провести в духовке или с помощью пара — выберите наиболее удобный для вас способ.
Теперь настало время собрать все вместе. Плотно уложите подготовленные огурцы в стерилизованные банки. Залейте их горячим маринадом до самого верха. Закатайте банки крышками и укутайте теплым одеялом. Это поможет огурцам медленно остыть, что благоприятно скажется на их текстуре и вкусе.
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