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Огурцы по-фински сметают подчистую — не хватает даже 30 банок: такую закатку не стыдно и гостям предложить — шикарный вкус

Огурцы по-фински сметают подчистую — не хватает даже 30 банок: такую закатку не стыдно и гостям предложить — шикарный вкус

10:50, 05 авг 2025

Сегодня мы представляем вам универсальный рецепт маринованных огурцов, который покорит сердца даже самых искушенных гурманов.

Вам не придется искать экзотические специи или необычные добавки — все составляющие наверняка найдутся в вашей кухне. Даже если вы никогда раньше не занимались консервированием, этот рецепт станет отличным стартом для новичков в мире домашних заготовок.

Для приготовления вам понадобится:
— 3-4 килограмма свежих огурцов
— 3 литра воды
— 6 столовых ложек соли
— 400 граммов сахарного песка
— 350 миллилитров 9% столового уксуса
— 2 чайные ложки семян горчицы

Процесс приготовления начинается с подготовки огурцов. Тщательно вымойте их и обрежьте кончики с обеих сторон. Это не только улучшит внешний вид заготовки, но и поможет огурцам лучше пропитаться маринадом.

Следующий шаг — приготовление маринада. В большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус и семена горчицы. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, чтобы все ингредиенты хорошо растворились.

Пока маринад готовится, займитесь стерилизацией банок и крышек. Для указанного количества ингредиентов вам потребуется пять литровых банок. Стерилизацию можно провести в духовке или с помощью пара — выберите наиболее удобный для вас способ.

Теперь настало время собрать все вместе. Плотно уложите подготовленные огурцы в стерилизованные банки. Залейте их горячим маринадом до самого верха. Закатайте банки крышками и укутайте теплым одеялом. Это поможет огурцам медленно остыть, что благоприятно скажется на их текстуре и вкусе.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы рецепты
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