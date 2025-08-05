Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

2,5 ложки на ведро — и огурцы плодоносят вплоть до холодов: сделайте такую подкормку в августе — даже замершие завязи пойдут в рост

2,5 ложки на ведро — и огурцы плодоносят вплоть до холодов: сделайте такую подкормку в августе — даже замершие завязи пойдут в рост

09:53, 05 авг 2025

С наступлением августа садоводы часто сталкиваются с неожиданной проблемой: огуречные завязи перестают расти. Несмотря на то, что кусты продолжают цвести и образовывать новые плоды, многие из них словно замирают на определенной стадии развития. Эта ситуация вызывает беспокойство у дачников, ведь каждый хочет собрать богатый урожай сочных огурчиков. Что же делать, если ваши огурцы столкнулись с этой проблемой?

Василий Фысына, опытный садовод и автор популярного дзен-канала «Твоя дача», предлагает эффективное решение. По его словам, ключ к успеху кроется в правильной подкормке растений. Особенно это актуально в августе, когда ночные температуры начинают снижаться, что негативно влияет на рост огурцов.

Фысына рекомендует использовать метод внекорневой подкормки. Этот способ особенно эффективен в условиях похолодания, когда активность корневой системы огурцов снижается. Внекорневая подкормка позволяет растениям быстро усвоить необходимые питательные вещества через листья.

Для приготовления питательного раствора вам понадобится всего три ингредиента. Возьмите 10 литров воды и добавьте в нее одну чайную ложку мочевины и половину чайной ложки суперфосфата. Тщательно перемешайте полученный раствор. Затем опрыскайте им листья огуречных растений.

Важно отметить, что оптимальное время для проведения такой процедуры — пасмурный день. В облачную погоду испарение с поверхности листьев происходит медленнее, что позволяет растениям лучше усвоить питательные вещества. Кроме того, в отсутствие яркого солнца снижается риск ожога листьев.

Применение этого метода поможет стимулировать рост замерших завязей и обеспечит вас хорошим урожаем огурцов даже в конце лета. Помните, что огурцы — не только вкусный, но и очень полезный овощ. Они богаты важными минералами, такими как магний, калий, кальций, хлор и фосфор. Кроме того, огурцы содержат много клетчатки при минимальном количестве калорий, что делает их отличным выбором для здорового питания.

Огурцы по-фински сметают подчистую — не хватает даже 30 банок: такую закатку не стыдно и гостям предложить — шикарный вкус

Читайте также:

Огурцы по-фински сметают подчистую — не хватает даже 30 банок: такую закатку не стыдно и гостям предложить — шикарный вкус
Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы советы
Читайте также

Готовим эту жижу — и огурцам дан «зелёный свет»: урожайность возрастёт даже у «доходяг» — лучшее, что можно сделать в августе
Сад и огород
Готовим эту жижу — и огурцам дан «зелёный свет»: урожайность возрастёт даже у «доходяг» — лучшее, что можно сделать в августе
Огурцам в жаркую погоду — обязательно: примите эти меры для сохранения урожая — советует опытный садовод
Сад и огород
Огурцам в жаркую погоду — обязательно: примите эти меры для сохранения урожая — советует опытный садовод
20 мл на ведро — и даже самые чахлые огурцы сразу пойдут в рост: урожай придется собирать мешками — хитрые дачники делают только так
Сад и огород
20 мл на ведро — и даже самые чахлые огурцы сразу пойдут в рост: урожай придется собирать мешками — хитрые дачники делают только так
Кусты огурцов перестают расти: причина кроется только в этом — агроном раскрыла секрет
Сад и огород
Кусты огурцов перестают расти: причина кроется только в этом — агроном раскрыла секрет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен