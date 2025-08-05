2,5 ложки на ведро — и огурцы плодоносят вплоть до холодов: сделайте такую подкормку в августе — даже замершие завязи пойдут в рост

09:53, 05 авг 2025

С наступлением августа садоводы часто сталкиваются с неожиданной проблемой: огуречные завязи перестают расти. Несмотря на то, что кусты продолжают цвести и образовывать новые плоды, многие из них словно замирают на определенной стадии развития. Эта ситуация вызывает беспокойство у дачников, ведь каждый хочет собрать богатый урожай сочных огурчиков. Что же делать, если ваши огурцы столкнулись с этой проблемой?

Василий Фысына, опытный садовод и автор популярного дзен-канала «Твоя дача», предлагает эффективное решение. По его словам, ключ к успеху кроется в правильной подкормке растений. Особенно это актуально в августе, когда ночные температуры начинают снижаться, что негативно влияет на рост огурцов.

Фысына рекомендует использовать метод внекорневой подкормки. Этот способ особенно эффективен в условиях похолодания, когда активность корневой системы огурцов снижается. Внекорневая подкормка позволяет растениям быстро усвоить необходимые питательные вещества через листья.

Для приготовления питательного раствора вам понадобится всего три ингредиента. Возьмите 10 литров воды и добавьте в нее одну чайную ложку мочевины и половину чайной ложки суперфосфата. Тщательно перемешайте полученный раствор. Затем опрыскайте им листья огуречных растений.

Важно отметить, что оптимальное время для проведения такой процедуры — пасмурный день. В облачную погоду испарение с поверхности листьев происходит медленнее, что позволяет растениям лучше усвоить питательные вещества. Кроме того, в отсутствие яркого солнца снижается риск ожога листьев.

Применение этого метода поможет стимулировать рост замерших завязей и обеспечит вас хорошим урожаем огурцов даже в конце лета. Помните, что огурцы — не только вкусный, но и очень полезный овощ. Они богаты важными минералами, такими как магний, калий, кальций, хлор и фосфор. Кроме того, огурцы содержат много клетчатки при минимальном количестве калорий, что делает их отличным выбором для здорового питания.

Автор: Алия Карачурина