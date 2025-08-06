Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

В августе перцы только этого и ждут: 1 ложка на ведро — и завязи образуются наперегонки, плоды вырастают крупными и мясистыми

В августе перцы только этого и ждут: 1 ложка на ведро — и завязи образуются наперегонки, плоды вырастают крупными и мясистыми

16:09, 06 авг 2025

Специалист в области агрономии Ксения Давыдова, имеющая двадцатилетний опыт работы, поделилась простым, но действенным способом повысить урожайность перцев в августе. Ключевым элементом этого метода является использование гумата калия.

Для приготовления питательного раствора достаточно растворить одну столовую ложку жидкого гумата калия или одну чайную ложку порошкообразного в десяти литрах воды. Полученным составом следует поливать растения непосредственно под корень, используя один литр раствора на каждое растение. Такую процедуру рекомендуется проводить каждые две недели в период активного плодоношения.

Гумат калия представляет собой комплексное удобрение, богатое необходимыми для растений элементами: азотом, фосфором, калием, а также микроэлементами — бором, медью, цинком и гуминовыми кислотами. Эти вещества легко усваиваются растениями из почвы, способствуя их росту, укреплению корневой системы и повышению устойчивости к заболеваниям.

Давыдова отмечает, что данная подкормка особенно эффективна для решения проблемы тонкостенных плодов, которая часто возникает из-за дефицита калия. Регулярное применение гумата калия помогает сформировать крупные и мясистые перцы.

Стоит отметить, что гуматы получают путем переработки торфа и угля. Эти вещества естественным образом образуются в почве при разложении растительных остатков. В промышленных условиях гуматы очищают и нейтрализуют, производя из них гранулированные или жидкие удобрения.

2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать коробами — самая эффективная подкормка в период плодоношения

Читайте также:

2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать коробами — самая эффективная подкормка в период плодоношения
Автор: Алия Карачурина
Теги: перцы советы
Читайте также

1 ложка — и малина засыплет крупными сладкими ягодами: урожай придется собирать мешками — раскрыта мощная июльская подкормка
Сад и огород
1 ложка — и малина засыплет крупными сладкими ягодами: урожай придется собирать мешками — раскрыта мощная июльская подкормка
Подсыпала 1 ложку в ведро — и томаты как с цепи сорвались: плодоносят наперегонки — помидоры сахаристые, как арбузы
Сад и огород
Подсыпала 1 ложку в ведро — и томаты как с цепи сорвались: плодоносят наперегонки — помидоры сахаристые, как арбузы
Огурцы только этого и ждут: питательная подкормка увеличит плодоношение в 5 раз — другие удобрения даже рассматривать не стоит
Сад и огород
Огурцы только этого и ждут: питательная подкормка увеличит плодоношение в 5 раз — другие удобрения даже рассматривать не стоит
Простая подкормка для буйного цветения роз: поразительный результат от добавления крошечной дозы этого волшебного компонента - соцветия заиграют невероятными красками
Это интересно
Простая подкормка для буйного цветения роз: поразительный результат от добавления крошечной дозы этого волшебного компонента - соцветия заиграют невероятными красками


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен