В августе перцы только этого и ждут: 1 ложка на ведро — и завязи образуются наперегонки, плоды вырастают крупными и мясистыми

16:09, 06 авг 2025

Специалист в области агрономии Ксения Давыдова, имеющая двадцатилетний опыт работы, поделилась простым, но действенным способом повысить урожайность перцев в августе. Ключевым элементом этого метода является использование гумата калия.

Для приготовления питательного раствора достаточно растворить одну столовую ложку жидкого гумата калия или одну чайную ложку порошкообразного в десяти литрах воды. Полученным составом следует поливать растения непосредственно под корень, используя один литр раствора на каждое растение. Такую процедуру рекомендуется проводить каждые две недели в период активного плодоношения.

Гумат калия представляет собой комплексное удобрение, богатое необходимыми для растений элементами: азотом, фосфором, калием, а также микроэлементами — бором, медью, цинком и гуминовыми кислотами. Эти вещества легко усваиваются растениями из почвы, способствуя их росту, укреплению корневой системы и повышению устойчивости к заболеваниям.

Давыдова отмечает, что данная подкормка особенно эффективна для решения проблемы тонкостенных плодов, которая часто возникает из-за дефицита калия. Регулярное применение гумата калия помогает сформировать крупные и мясистые перцы.

Стоит отметить, что гуматы получают путем переработки торфа и угля. Эти вещества естественным образом образуются в почве при разложении растительных остатков. В промышленных условиях гуматы очищают и нейтрализуют, производя из них гранулированные или жидкие удобрения.

Автор: Алия Карачурина