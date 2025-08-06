В 100 раз вкуснее картофельных чипсов: беру кабачок и готовлю хрустящую закуску — понравится и взрослым, и детям
16:08, 06 авг 2025
В поисках здоровой альтернативы традиционным снекам? Предлагаем вашему вниманию рецепт домашних кабачковых чипсов — легкой и оригинальной закуски, которая удивит ваших гостей и порадует близких.
Ингредиенты:
— 2 кабачка среднего размера
— 2 куриных яйца
— 3 столовые ложки пшеничной муки
— Соль и перец по вкусу
Процесс приготовления:
1. Нарежьте кабачки на тончайшие кружочки, используя острый нож или специальную терку-слайсер.
2. Посолите нарезанные кабачки и оставьте на 15 минут для выделения жидкости. Затем слейте образовавшийся сок.
3. Отделите белки от желтков и взбейте их с небольшим количеством соли до образования устойчивой пены.
4. Смешайте подготовленные кабачки с мукой, а затем аккуратно соедините с взбитыми белками.
5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте смесь небольшими порциями и обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон.
Подавайте готовые кабачковые чипсы в качестве самостоятельной закуски или дополните их любимым соусом.
Читайте также:Необычная заготовка из кабачков: рецепт пикантной закуски, которая заставит попросить добавки