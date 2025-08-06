В 100 раз вкуснее картофельных чипсов: беру кабачок и готовлю хрустящую закуску — понравится и взрослым, и детям

16:08, 06 авг 2025

В поисках здоровой альтернативы традиционным снекам? Предлагаем вашему вниманию рецепт домашних кабачковых чипсов — легкой и оригинальной закуски, которая удивит ваших гостей и порадует близких.

Ингредиенты:

— 2 кабачка среднего размера

— 2 куриных яйца

— 3 столовые ложки пшеничной муки

— Соль и перец по вкусу

Процесс приготовления:

1. Нарежьте кабачки на тончайшие кружочки, используя острый нож или специальную терку-слайсер.

2. Посолите нарезанные кабачки и оставьте на 15 минут для выделения жидкости. Затем слейте образовавшийся сок.

3. Отделите белки от желтков и взбейте их с небольшим количеством соли до образования устойчивой пены.

4. Смешайте подготовленные кабачки с мукой, а затем аккуратно соедините с взбитыми белками.

5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте смесь небольшими порциями и обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавайте готовые кабачковые чипсы в качестве самостоятельной закуски или дополните их любимым соусом.

Автор: Алия Карачурина