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В 100 раз вкуснее картофельных чипсов: беру кабачок и готовлю хрустящую закуску — понравится и взрослым, и детям

В 100 раз вкуснее картофельных чипсов: беру кабачок и готовлю хрустящую закуску — понравится и взрослым, и детям

16:08, 06 авг 2025

В поисках здоровой альтернативы традиционным снекам? Предлагаем вашему вниманию рецепт домашних кабачковых чипсов — легкой и оригинальной закуски, которая удивит ваших гостей и порадует близких.

Ингредиенты:
— 2 кабачка среднего размера
— 2 куриных яйца
— 3 столовые ложки пшеничной муки
— Соль и перец по вкусу

Процесс приготовления:

1. Нарежьте кабачки на тончайшие кружочки, используя острый нож или специальную терку-слайсер.

2. Посолите нарезанные кабачки и оставьте на 15 минут для выделения жидкости. Затем слейте образовавшийся сок.

3. Отделите белки от желтков и взбейте их с небольшим количеством соли до образования устойчивой пены.

4. Смешайте подготовленные кабачки с мукой, а затем аккуратно соедините с взбитыми белками.

5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте смесь небольшими порциями и обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавайте готовые кабачковые чипсы в качестве самостоятельной закуски или дополните их любимым соусом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: кабачки рецепты
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