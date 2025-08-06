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Помидоры на зиму замораживаю только так — ни одной льдинки: сочность и свежесть сохранены на 100% — просто и компактно

Помидоры на зиму замораживаю только так — ни одной льдинки: сочность и свежесть сохранены на 100% — просто и компактно

15:42, 06 авг 2025

Зимой цены на свежие овощи и фрукты значительно возрастают. Чтобы избежать лишних трат, многие хозяйки прибегают к заморозке сезонных продуктов. Этот метод позволяет сохранить вкус и питательные свойства летнего урожая на долгие месяцы.

Если заморозка ягод, зелени и некоторых овощей уже стала привычной практикой, то с томатами дело обстоит иначе. Многие избегают их замораживания, опасаясь потери вкусовых качеств. Однако существует эффективный метод, позволяющий сохранить сочность помидоров даже после разморозки.

Один из кулинарных блогов предлагает следующий способ:

1. Нарежьте помидоры тонкими ломтиками (3-5 мм).
2. Разложите их на пищевой пленке или разрезанном полиэтиленовом пакете.
3. Сформируйте слои, перекладывая каждый ряд пленкой.
4. Поместите получившийся «брусок» в морозильную камеру.
5. После полной заморозки разделите дольки и переложите их в контейнер или пакет для хранения.

Этот метод обеспечивает удобство использования: замороженные дольки легко добавлять в различные блюда без предварительной разморозки.

Стоит отметить, что быстрая заморозка — не только удобный, но и полезный способ хранения. Исследование калифорнийских ученых 2015 года показало, что при таком методе в овощах сохраняется максимальное количество питательных веществ.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры
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