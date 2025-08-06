Проволочника наблюдать не будете: агроном рассказала, как избавиться от вредителя навсегда — способ со 100% эффективностью
15:23, 06 авг 2025
Проволочник — серьезная проблема для садоводов и огородников. Этот вредитель, обитающий в глубоких слоях почвы, способен нанести значительный ущерб урожаю. Однако опытный агроном Ксения Давыдова утверждает, что существуют действенные способы избавления от этого паразита.
Давыдова рекомендует начать с простых профилактических мер. Одна из них — изготовление ловушки из пластиковой бутылки с приманкой из овощей. Еженедельная проверка и очистка такой ловушки поможет контролировать популяцию вредителя.
Важным аспектом борьбы с проволочником является поддержание оптимального состояния почвы. Снижение кислотности грунта путем внесения извести и золы, а также регулярная перекопка участка могут значительно сократить численность паразита. Посадка сидератов также способствует очищению земли от нежелательных организмов.
Тщательная уборка урожая, включая удаление мелких и подгнивших корнеплодов, лишает проволочника возможности найти укрытие и пищу на зиму. Привлечение на участок птиц, естественных врагов вредителя, может стать дополнительным фактором в борьбе с ним.
Эффективным химическим методом борьбы является использование аммиачной селитры. Внесение этого удобрения в почву при перекопке способствует уничтожению личинок проволочника и предотвращает его размножение. При регулярном применении этого метода можно полностью избавиться от вредителя за несколько лет.
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