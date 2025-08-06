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В начале августа разбросайте это вокруг капусты: кочаны уплотнятся в крепкий шар — вырастут размером с баскетбольный мяч

В начале августа разбросайте это вокруг капусты: кочаны уплотнятся в крепкий шар — вырастут размером с баскетбольный мяч

14:39, 06 авг 2025

В августе капуста вступает в важную фазу своего развития — формирование кочана. В это время растение интенсивно поглощает питательные вещества из почвы, что требует особого внимания со стороны садоводов.

Эксперты рекомендуют провести подкормку в начале месяца. Оптимальным вариантом считается использование зольного раствора, богатого калием, кальцием, фосфором и другими микроэлементами, необходимыми для здорового роста капусты.

Приготовление питательного раствора не представляет сложности: достаточно смешать литр золы с десятью литрами воды и оставить на сутки. Полученную смесь вносят под корень из расчета литр на одно растение. При нехватке времени допускается рассыпать сухую золу вокруг капусты с последующим рыхлением почвы и поливом.

Специалист по огородничеству Виктория Радзевская подчеркивает дополнительное преимущество золы — профилактику килы, заболевания, вызывающего гниение корней. Это особенно актуально для растений, произрастающих на кислых почвах, так как зола эффективно нейтрализует кислотность.

Альтернативой золе может служить доломитовая мука, также способствующая раскислению почвы и обогащению её фосфором. Капуста хорошо отзывается на такую подкормку, демонстрируя заметное улучшение роста.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: капуста советы
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