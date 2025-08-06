Делаю это — и урожай чеснока превосходит все ожидания: остаётся свежим и вкусным даже к новому сезону — сорт не имеет значения

11:52, 06 авг 2025

С приходом августа садоводы-любители приступают к важному этапу — сбору чеснока. Однако многие не осознают, насколько критично соблюдать правильную технологию уборки для обеспечения сохранности урожая в течение длительного периода.

Опытный огородник Виктория Радзевская делится ценными рекомендациями по сбору этой культуры. Ключевой момент — начинать уборку после растрескивания семенной оболочки растений. Для извлечения головок из почвы рекомендуется использовать вилы, что позволяет минимизировать риск повреждения.

Перед началом работ следует подготовить пленку, расстелив ее рядом с грядкой. На нее выкладывают собранный урожай для просушки. Виктория подчеркивает важность этого этапа:

«Я оставляю головки примерно на час под открытым небом для подсушивания. Важно отметить, что я не практикую мытье чеснока водой после сбора».

Погодные условия играют немаловажную роль в процессе уборки. Оптимальным вариантом является сухой и солнечный день, обеспечивающий быстрое подсыхание собранного урожая. Также рекомендуется прекратить полив за несколько дней до предполагаемой даты сбора.

Интересный факт: родиной чеснока считается Средняя Азия. Археологические исследования показывают, что первые попытки культивирования этого растения были предприняты на территориях современных Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Автор: Алия Карачурина