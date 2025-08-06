В СССР маринованные огурцы закатывали только так: получались очень вкусными и хрустящими — раскрыто идеальное сочетание ингредиентов
10:57, 06 авг 2025
Этот рецепт позволит вам приготовить маринованные огурцы, которые по вкусу напомнят вам о советской эпохе. Заготовьте побольше банок, ведь такие огурцы разлетаются быстро!
Ингредиенты на 1,5-литровую банку:
* 20 небольших огурцов
* 2 зонтика укропа
* 2 зубчика чеснока
* 0,5 лаврового листа
* 7 горошин черного перца
* 1,5 чайные ложки зерен горчицы
* 700 граммов воды
* 5 столовых ложек сахара
* 1,5 столовые ложки соли
* 1 столовая ложка 70% уксусной эссенции
Приготовление:
1. Залейте огурцы холодной водой и оставьте на 2 часа.
2. На дно чистой банки уложите чеснок и огурцы.
3. Залейте кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут.
4. Слейте воду из банки в кастрюлю.
5. Снова залейте огурцы кипятком на 10 минут.
6. В кастрюлю с водой добавьте соль и сахар, вскипятите и влейте уксусную эссенцию.
7. Слейте вторую воду из банки.
8. В банку добавьте перец, лавровый лист, горчицу и укроп.
9. Залейте кипящим маринадом и закатайте.
10. Переверните банку, но не укутывайте.
Приятного аппетита!
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