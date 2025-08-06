В СССР маринованные огурцы закатывали только так: получались очень вкусными и хрустящими — раскрыто идеальное сочетание ингредиентов

10:57, 06 авг 2025

Этот рецепт позволит вам приготовить маринованные огурцы, которые по вкусу напомнят вам о советской эпохе. Заготовьте побольше банок, ведь такие огурцы разлетаются быстро!

Ингредиенты на 1,5-литровую банку:

* 20 небольших огурцов

* 2 зонтика укропа

* 2 зубчика чеснока

* 0,5 лаврового листа

* 7 горошин черного перца

* 1,5 чайные ложки зерен горчицы

* 700 граммов воды

* 5 столовых ложек сахара

* 1,5 столовые ложки соли

* 1 столовая ложка 70% уксусной эссенции

Приготовление:

1. Залейте огурцы холодной водой и оставьте на 2 часа.

2. На дно чистой банки уложите чеснок и огурцы.

3. Залейте кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут.

4. Слейте воду из банки в кастрюлю.

5. Снова залейте огурцы кипятком на 10 минут.

6. В кастрюлю с водой добавьте соль и сахар, вскипятите и влейте уксусную эссенцию.

7. Слейте вторую воду из банки.

8. В банку добавьте перец, лавровый лист, горчицу и укроп.

9. Залейте кипящим маринадом и закатайте.

10. Переверните банку, но не укутывайте.

Приятного аппетита!

Автор: Алия Карачурина