Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

В СССР маринованные огурцы закатывали только так: получались очень вкусными и хрустящими — раскрыто идеальное сочетание ингредиентов

В СССР маринованные огурцы закатывали только так: получались очень вкусными и хрустящими — раскрыто идеальное сочетание ингредиентов

10:57, 06 авг 2025

Этот рецепт позволит вам приготовить маринованные огурцы, которые по вкусу напомнят вам о советской эпохе. Заготовьте побольше банок, ведь такие огурцы разлетаются быстро!

Ингредиенты на 1,5-литровую банку:

* 20 небольших огурцов
* 2 зонтика укропа
* 2 зубчика чеснока
* 0,5 лаврового листа
* 7 горошин черного перца
* 1,5 чайные ложки зерен горчицы
* 700 граммов воды
* 5 столовых ложек сахара
* 1,5 столовые ложки соли
* 1 столовая ложка 70% уксусной эссенции

Приготовление:

1. Залейте огурцы холодной водой и оставьте на 2 часа.
2. На дно чистой банки уложите чеснок и огурцы.
3. Залейте кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут.
4. Слейте воду из банки в кастрюлю.
5. Снова залейте огурцы кипятком на 10 минут.
6. В кастрюлю с водой добавьте соль и сахар, вскипятите и влейте уксусную эссенцию.
7. Слейте вторую воду из банки.
8. В банку добавьте перец, лавровый лист, горчицу и укроп.
9. Залейте кипящим маринадом и закатайте.
10. Переверните банку, но не укутывайте.

Приятного аппетита!

Без стерилизации, уксуса и аспирина: Огурцы консервирую только так — понадобится 15 минут и немного лимонки

Читайте также:

Без стерилизации, уксуса и аспирина: Огурцы консервирую только так — понадобится 15 минут и немного лимонки
Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы рецепты
Читайте также

Опытные хозяйки заготавливают соленые огурцы только так: получается настолько вкусно, что и 50 банок не хватает на зиму — не рецепт, а сокровище
Сад и огород
Опытные хозяйки заготавливают соленые огурцы только так: получается настолько вкусно, что и 50 банок не хватает на зиму — не рецепт, а сокровище
Без стерилизации, уксуса и аспирина: Огурцы консервирую только так — понадобится 15 минут и немного лимонки
Сад и огород
Без стерилизации, уксуса и аспирина: Огурцы консервирую только так — понадобится 15 минут и немного лимонки
Потрясающе быстрый рецепт малосольных огурцов: всего два часа и минимум усилий
Это интересно
Потрясающе быстрый рецепт малосольных огурцов: всего два часа и минимум усилий
Малосольные огурцы всегда получаются хрустящими: узнала золотое правило приготовления — всё дело в простой пропорции
Это интересно
Малосольные огурцы всегда получаются хрустящими: узнала золотое правило приготовления — всё дело в простой пропорции


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен