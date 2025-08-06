Готовьте сразу много: аджика из кабачков всех сведет с ума — невероятно вкусно и пикантно
10:22, 06 авг 2025
Аджика — это острая и ароматная закуска, которая традиционно готовится из помидоров. Однако, гурманы и любители кулинарных экспериментов давно открыли для себя необычный вариант этого блюда — аджику из кабачков.
Этот рецепт удивит вас своим изысканным вкусом и пикантной остротой, а также порадует богатым содержанием витаминов. Даже те, кто не является поклонником кабачков, оценят эту закуску по достоинству.
Необходимые ингредиенты:
* Кабачки — 3 кг
* Помидоры — 1,5 кг
* Морковь — 0,5 кг
* Болгарский перец — 0,5 кг
* Чеснок — 1 головка
* Растительное масло — 1 стакан
* Сахар — 0,5 стакана
* Молотый красный перец — 2 столовые ложки
* Соль — 2 столовые ложки
Приготовление:
1. Тщательно вымойте все овощи и очистите их от кожуры. У болгарского перца удалите семена.
2. Нарежьте кабачки, перец и морковь средними кусочками. Помидоры разрежьте пополам.
3. Пропустите все овощи через мясорубку.
4. В кастрюлю налейте растительное масло и выложите туда измельченную овощную смесь. Добавьте соль, сахар, молотый красный перец и измельченный чеснок.
5. Готовьте аджику на медленном огне примерно 40 минут.
6. Разложите готовую аджику по стерилизованным банкам и закатайте.
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