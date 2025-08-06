Готовьте сразу много: аджика из кабачков всех сведет с ума — невероятно вкусно и пикантно

10:22, 06 авг 2025

Аджика — это острая и ароматная закуска, которая традиционно готовится из помидоров. Однако, гурманы и любители кулинарных экспериментов давно открыли для себя необычный вариант этого блюда — аджику из кабачков.

Этот рецепт удивит вас своим изысканным вкусом и пикантной остротой, а также порадует богатым содержанием витаминов. Даже те, кто не является поклонником кабачков, оценят эту закуску по достоинству.

Необходимые ингредиенты:

* Кабачки — 3 кг

* Помидоры — 1,5 кг

* Морковь — 0,5 кг

* Болгарский перец — 0,5 кг

* Чеснок — 1 головка

* Растительное масло — 1 стакан

* Сахар — 0,5 стакана

* Молотый красный перец — 2 столовые ложки

* Соль — 2 столовые ложки

Приготовление:

1. Тщательно вымойте все овощи и очистите их от кожуры. У болгарского перца удалите семена.

2. Нарежьте кабачки, перец и морковь средними кусочками. Помидоры разрежьте пополам.

3. Пропустите все овощи через мясорубку.

4. В кастрюлю налейте растительное масло и выложите туда измельченную овощную смесь. Добавьте соль, сахар, молотый красный перец и измельченный чеснок.

5. Готовьте аджику на медленном огне примерно 40 минут.

6. Разложите готовую аджику по стерилизованным банкам и закатайте.





Автор: Алия Карачурина

Фото: rutube