Плодоносить будут до холодов: агроном назвала подкормку, которая открывает «второе дыхание» у огурцов — мощный «пинок» для культуры

11:39, 07 авг 2025

Большинство дачников уже готовятся прощаться с огуречным сезоном, опытные садоводы знают: самое интересное только начинается. Благодаря правильному уходу и своевременной подкормке, ваши огурцы могут радовать вас сочными плодами вплоть до первых осенних заморозков. Давайте разберемся, как превратить августовское увядание в пору второго дыхания для ваших зеленых питомцев.

Ксения Давыдова, известный агроном, раскрыла нам секреты «реанимации» огуречных грядок в конце лета. Ее методы просты, но эффективны, и позволят вам наслаждаться свежими огурчиками даже тогда, когда соседи уже убрали свои теплицы.

Начните август с внесения древесной золы — природного источника калия, который стимулирует образование новых завязей. Щедро посыпьте золой почву вокруг растений, используя примерно стакан на каждый куст. Для лучшего эффекта слегка заделайте золу в землю. Альтернативный вариант — приготовьте «зольный коктейль»: залейте два стакана золы десятью литрами воды, дайте настояться пару дней, и полейте огурцы, расходуя по два литра на растение. Повторите процедуру через пять дней.

Следующий шаг — обогащение почвы органикой. Здесь на помощь приходят старые добрые коровяк или куриный помет. Эти натуральные удобрения насытят ваши огурцы необходимыми питательными веществами, помогая им набраться сил для нового витка плодоношения.

Для приготовления питательного коктейля из коровяка возьмите три килограмма свежего навоза, разведите его в десяти литрах воды и оставьте настаиваться на неделю-полторы. Перед использованием разбавьте получившийся концентрат водой в пропорции 1:10.

Если вы предпочитаете куриный помет, процесс еще проще: разведите удобрение водой в той же пропорции 1:10, учитывая исходную концентрацию. Этот раствор можно использовать сразу, без длительного настаивания. Поливайте огурцы прямо под корень, расходуя по два литра на каждое растение.

Важно отметить, что обе подкормки можно вносить одновременно или с небольшим интервалом, не превышающим пяти дней. Такой комплексный подход обеспечит ваши огурцы всем необходимым для продолжения активного роста и плодоношения.

Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы подкормка советы
