Поливаю помидоры так — и забываю про растрескивание: качество плодов находится на высоте — даже с безнадёжными сортами работает

09:40, 07 авг 2025

Период созревания томатов — критическое время для любого огородника. Именно в эту пору растения особенно чувствительны к режиму полива. Избыток или недостаток влаги может привести к растрескиванию плодов, что существенно снижает качество урожая. Однако опытные садоводы нашли решение этой проблемы.

Метод двойного полива, хотя и известен пока немногим, уже доказал свою эффективность даже для сортов томатов, склонных к растрескиванию. Суть метода заключается в разделении процесса полива на два этапа с интервалом в несколько часов.

На первом этапе под каждые четыре куста томатов вносят 10 литров воды. Затем делают перерыв на два часа, давая почве впитать влагу. После этого проводят второй этап полива, внося такое же количество воды. В результате каждый куст получает по 5 литров воды, но усваивает ее постепенно и равномерно.

Важно отметить, что в период плодоношения полив следует проводить только при подсыхании верхнего слоя почвы. Это предотвращает переувлажнение и способствует правильному созреванию плодов.

Применяя метод двойного полива, садоводы могут рассчитывать на здоровые, не растрескавшиеся томаты и богатый урожай. Эта техника универсальна и подходит как для открытого грунта, так и для теплиц. Единственное условие — температура воды для полива должна быть близка к температуре почвы.

Автор: Алия Карачурина